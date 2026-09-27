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Bilecik'te acı olay: Baba ve kızı evde çıkan yangında can verdi

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Bilecik'te acı olay: Baba ve kızı evde çıkan yangında can verdi
Başlık ResmiBilecikte acı olay: Baba ve kızı evde çıkan yangında can verdi

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde evde çıkan yangında baba ve kızı hayatını kaybetti. Anne ise yangından kendi imkanlarıyla kurtuldu. Yangının çıkış sebebi araştırılırken, baba ve kızın cenazelerine ise otopsi yapılacak.

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Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Kurşunlu köyündeki 2 katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bilecikte acı olay: Baba ve kızı evde çıkan yangında can verdi
Başlık ResmiBilecikte acı olay: Baba ve kızı evde çıkan yangında can verdi

BABA VE KIZI YANGINDA CAN VERDİ

Ekiplerce söndürülen yangının ardından evde bulunan Mehmet Erdönmez ile kızı Fazilet Erdönmez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Baba ile kızının cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından otopsi için hastaneye götürüldü.

Erdönmez'in eşi Hamdiye Erdönmez'in ise yangından kendi imkanlarıyla kurtulduğu öğrenildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Gölpazarı
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