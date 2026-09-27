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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 27 Eylül bugünkü maçlar programı

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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 27 Eylül bugünkü maçlar programı
Başlık ResmiBugün hangi maçlar var, saat kaçta? 27 Eylül bugünkü maçlar programı

27 Eylül Pazar bugünkü maç programı araştırılıyor. UEFA Uluslar Ligi'nde ikinci maç haftasının başlamasıyla Avrupa'da önemli karşılaşmalar sahne alırken Türkiye'de basketbol ve alt liglerde de mücadeleler oynanacak. 27 Eylül bugünkü maçlar programında karşılaşmaların saatleri ve yayın bilgileri sporseverler tarafından yakından takip ediliyor.

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27 Eylül Pazar maç programı futbol ve basketbolda yoğun bir takvime sahne oluyor. UEFA Uluslar Ligi'nde Sırbistan-Hollanda, Norveç-Portekiz ve Almanya-Yunanistan gibi dikkat çeken karşılaşmalar oynanırken Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde de sezonun ilk haftası devam ediyor. A Milli Futbol Takımı ise 27 Eylül'de sahaya çıkmayacak. Türkiye'nin Uluslar Ligi'ndeki bir sonraki karşılaşması 28 Eylül Pazartesi günü İtalya'ya karşı oynanacak.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA?

UEFA ULUSLAR LİGİ

16.00 Litvanya - Azerbaycan

19.00 Sırbistan - Hollanda

19.00 Danimarka - Galler

19.00 Avusturya - Kosova

19.00 Cebelitarık - Andorra

21.45 Almanya - Yunanistan

21.45 Norveç - Portekiz

21.45 İsrail - İrlanda

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 27 Eylül bugünkü maçlar programı
Başlık ResmiBugün hangi maçlar var, saat kaçta? 27 Eylül bugünkü maçlar programı

27 EYLÜL BUGÜNKÜ MAÇLAR PROGRAMI

2. LİG MAÇLARI

16.00 | Karacabey Belediye Spor - MKE Ankaragücü — Tivibu Spor

16.00 | Güzide Gebze Spor - Elazığspor — Tivibu Spor 1

19.00 | Sakaryaspor - Kütahyaspor — Tivibu Spor 1

19.00 | Aliağa Futbol - Şanlıurfaspor — Tivibu Spor 2

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 27 Eylül bugünkü maçlar programı
Başlık ResmiBugün hangi maçlar var, saat kaçta? 27 Eylül bugünkü maçlar programı

BUGÜN TÜRKİYE'NİN MAÇI VAR MI?

A Milli Futbol Takımı'nın 27 Eylül 2026 Pazar günü maçı bulunmuyor. Türkiye, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci karşılaşmasında 28 Eylül Pazartesi günü saat 21.45'te Bursa'da İtalya ile karşılaşacak.

27 EYLÜL BASKETBOL SÜPER LİGİ MAÇLARI

15.30 | Trabzonspor - Bursaspor Basketbol — beIN SPORTS 5

18.00 | Bahçeşehir Koleji - Fenerbahçe — beIN SPORTS 5

20.30 | Anadolu Efes - Beşiktaş — beIN SPORTS 5

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Editör : İREM ÖZCAN
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