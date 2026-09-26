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EuroLeague 2. hafta maç takvimi! Anadolu Efes, Fenerbahçe Tarfin, Beşiktaş basketbol maçı ne zaman?

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EuroLeague 2. hafta maç takvimi! Anadolu Efes, Fenerbahçe Tarfin, Beşiktaş basketbol maçı ne zaman?
Başlık ResmiAnadolu Efes, Fenerbahçe Tarfin, Beşiktaş basketbol maçı ne zaman? "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

EuroLeague'de 2026-2027 sezonunun ikinci hafta heyecanı başlıyor. Avrupa basketbolunun en önemli organizasyonunda Türkiye'yi temsil eden Anadolu Efes, Fenerbahçe Tarfin ve Beşiktaş, ikinci hafta maçlarına çıkacak. Anadolu Efes sahasında Real Madrid'i ağırlarken Fenerbahçe Tarfin, Bayern Münih'i konuk edecek. Beşiktaş ise deplasmanda Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak.

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EuroLeague'de yeni sezonun ikinci hafta karşılaşmaları için geri sayım başladı. İlk haftanın ardından takımlar yeniden parkeye çıkarken, Türkiye'nin üç temsilcisi de zorlu rakiplerle karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes ve Fenerbahçe Tarfin 29 Eylül Salı günü, Beşiktaş ise 30 Eylül Çarşamba günü mücadele edecek. İşte, EuroLeague 2. hafta maç takvimi!

EuroLeague 2. hafta maç takvimi! Anadolu Efes, Fenerbahçe Tarfin, Beşiktaş basketbol maçı ne zaman?
Başlık ResmiEuroLeague 2. hafta maç takvimi! Anadolu Efes, Fenerbahçe Tarfin, Beşiktaş basketbol maçı ne zaman?

ANADOLU EFES-REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'in ikinci haftasında Anadolu Efes ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. İstanbul'da oynanacak mücadele 29 Eylül 2026 Salı günü saat 20.00'de başlayacak. Anadolu Efes, ikinci hafta maçında İspanyol temsilcisi Real Madrid'i sahasında konuk edecek.

EuroLeague 2. hafta maç takvimi! Anadolu Efes, Fenerbahçe Tarfin, Beşiktaş basketbol maçı ne zaman?
Başlık ResmiEuroLeague 2. hafta maç takvimi! Anadolu Efes, Fenerbahçe Tarfin, Beşiktaş basketbol maçı ne zaman?

FENERBAHÇE TARFİN-BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?

Son EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Tarfin de ikinci hafta mücadelesinde sahaya çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Bayern Münih'i İstanbul'da ağırlayacak. Fenerbahçe Tarfin-Bayern Münih karşılaşması 29 Eylül Salı günü saat 20.45'te başlayacak.

EuroLeague 2. hafta maç takvimi! Anadolu Efes, Fenerbahçe Tarfin, Beşiktaş basketbol maçı ne zaman?
Başlık ResmiEuroLeague 2. hafta maç takvimi! Anadolu Efes, Fenerbahçe Tarfin, Beşiktaş basketbol maçı ne zaman?

MACCABİ TEL AVİV-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

EuroLeague'deki bir diğer temsilcimiz Beşiktaş ise ikinci hafta maçını deplasmanda oynayacak. Siyah-beyazlı ekip 30 Eylül 2026 Çarşamba günü Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. Mücadele saat 21.05'te başlayacak.

EuroLeague 2. hafta maç takvimi! Anadolu Efes, Fenerbahçe Tarfin, Beşiktaş basketbol maçı ne zaman?
Başlık ResmiEuroLeague 2. hafta maç takvimi! Anadolu Efes, Fenerbahçe Tarfin, Beşiktaş basketbol maçı ne zaman?

EUROLEAGUE 2. HAFTA MAÇ TAKVİMİ

TarihSaatMaç
29 Eylül Salı19.00Dubai Basketball - Barcelona
29 Eylül Salı20.00Anadolu Efes - Real Madrid
29 Eylül Salı20.00Zalgiris - Olympiakos
29 Eylül Salı20.45Fenerbahçe Tarfin - Bayern Münih
29 Eylül Salı21.00Kızılyıldız - Hapoel Tel Aviv
29 Eylül Salı21.30Valencia - Baskonia
29 Eylül Salı21.30Olimpia Milano - Virtus Bologna
29 Eylül Salı21.45Paris - Partizan
30 Eylül Çarşamba21.05Maccabi Tel Aviv - Beşiktaş
30 Eylül Çarşamba21.15Panathinaikos - Lyon-Villeurbanne
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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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