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Spor

Azerbaycan GP'sinde zafer George Russell'ın

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Azerbaycan GP'sinde zafer George Russell'ın
Başlık ResmiAzerbaycan GPsinde zafer George Russellın

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. yarışı Azerbaycan Grand Prix'sini Mercedes takımından Britanyalı pilot George Russell zafere ulaştı.

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Başkent Bakü'deki 6 kilometre uzunluğundaki Bakü Şehir Pisti'nde 51 tur üzerinden gerçekleştirilen yarışta, 1 saat 38 dakika 2.143 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaşan Russell bu sezon üçüncü galibiyetini elde etti.

Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, yarışı liderin 0.196 saniye gerisinde ikinci, takım arkadaşı Isack Hadjar ise liderden 10.704 saniye farkla üçüncü bitirdi.

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Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

1. Kimi Antonelli (İtalya): 302

2. George Russell (Büyük Britanya): 236

3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 199

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 186

5. Charles Leclerc (Monako): 179

TAKIMLAR

1. Mercedes: 538

2. Ferrari: 378

3. McLaren: 306

4. Red Bull: 263

5. Racing Bulls: 83


Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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