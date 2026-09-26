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Dünya

Alabama'da TikTok için flaş karar! Çocuklara 2 saat sınırı

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Alabama'da TikTok için flaş karar! Çocuklara 2 saat sınırı
Başlık ResmiAlabamada TikTok için flaş karar! Çocuklara 2 saat sınırı

TikTok, çocukları platformu aşırı kullanmaya teşvik ettiği iddiasıyla Alabama'da açılan davada 100 milyon dolarlık ödeme ve çocukların kullanımını sınırlandıracak yeni tedbirleri içeren uzlaşmayı kabul etti.

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Sosyal medya platformu TikTok, çocukların uygulamayı aşırı kullanmasına yol açacak şekilde tasarlandığı iddiasıyla ABD'nin Alabama eyaletinde hakkında açılan davada uzlaşmaya gitti.

BBC'nin haberine göre TikTok ile Alabama eyaleti arasında yapılan anlaşma kapsamında şirket, davacı tarafa 100 milyon dolar ödeme yapacak. Bunun yanı sıra çocukların platform kullanımını sınırlandırmaya yönelik yeni uygulamalar hayata geçirilecek.

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Uzlaşma kapsamında Alabama'daki çocukların TikTok kullanımına günlük 2 saat sınırı getirilecek. Çocukların gece saatlerinde ve okul sırasında uygulamaya erişimleri de kısıtlanacak.

TikTok ayrıca ebeveynlerin çocuklarının platformda geçirdiği süreyi daha kapsamlı biçimde kontrol edebilmesine imkan sağlayacak.

ÖDEME 45 GÜN İÇİNDE YAPILACAK

Şirketin 100 milyon dolarlık ödemeyi 45 gün içinde gerçekleştirmesi gerekiyor. Uzlaşma kapsamında belirlenen şartların yerine getirilmemesi durumunda ise TikTok'un Alabama eyaletine 300 milyon dolara kadar ek ödeme yapması öngörülüyor.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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