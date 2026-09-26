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Yeraltı yeni sezon tarihi! 2. sezon ne zaman başlayacak?

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Yeraltı yeni sezon tarihi! 2. sezon ne zaman başlayacak?
Başlık ResmiYeraltı yeni sezon tarihi! 2. sezon ne zaman başlayacak?

NOW'ın sevilen yapımlarından Yeraltı yeni sezonuyla ekranlara dönmek için gün sayıyor. İlk sezonunda izleyiciyi sürükleyici hikayesi ve güçlü karakterleriyle ekran başına taşıyan dizinin yeni sezonunda kadroya katılan yeni oyuncularla birlikte farklı karakterler üzerinden yeni çatışmalar yaşanacak.

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Yeraltı yeni sezon tanıtımında Sultan ve Haydar Ali'nin düğününden görüntüler yer alırken, Ceylan ile Haydar Ali arasında geçen dikkat çekici diyalog da izleyicilerin ilgisini çekti. Yeni sezonun önemli karakterlerinden biri olacak Şükran Ovalı'nın canlandırdığı karakter ile Bozkurt arasındaki geçmişe ilişkin görüntüler de tanıtımda yer aldı. İkilinin geçmişte kurduğu hayallerin yıllar sonra farklı bir biçimde karşılarına çıkması, dizinin yeni sezon hikayesini genişletti. Peki, Yeraltı yeni sezon ne zaman başlayacak?

Yeraltı yeni sezon tarihi! 2. sezon ne zaman başlayacak?
Başlık ResmiYeraltı yeni sezon tarihi! 2. sezon ne zaman başlayacak?

YERALTI YENİ SEZON NE ZAMAN?

Yeraltı dizisinin yeni sezon yayın tarihi belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Medyapım imzalı dizinin 2. sezonunun 7 Ekim 2026 Çarşamba günü NOW ekranlarında izleyiciyle buluşması planlanıyor.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında oyuncular ve yapım ekibi çalışmalarına başladı. Dizinin ikinci sezon çekimlerinin 11 Eylül'de başladığı öğrenildi.

Yeraltı yeni sezon tarihi! 2. sezon ne zaman başlayacak?
Başlık ResmiYeraltı yeni sezon tarihi! 2. sezon ne zaman başlayacak?

YERALTI YENİ SEZONDA HANGİ OYUNCULAR VAR?

İkinci sezonla birlikte Yeraltı'nın mevcut kadrosuna çok sayıda yeni oyuncu eklendi. Dizinin yeni sezon oyuncu kadrosunda Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan, Uraz Kaygılaroğlu, Sümeyye Aydoğan, İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı, Azra Aksu, Burak Sevinç, Ülkü Hilal Çiftçi, Ekin Mert Daymaz, Emir Benderlioğlu, Koray Şahinbaş, Hülya Gülşen, Hakan Çelebi, Ekrem Tamer ve Mehmet Yılmaz Ak gibi isimler bulunuyor.

Yeraltı yeni sezon tarihi! 2. sezon ne zaman başlayacak?
Başlık ResmiYeraltı yeni sezon tarihi! 2. sezon ne zaman başlayacak?

Şükran Ovalı Uraz Kaygılaroğlu'nun canlandırdığı Bozo karakterinin geçmişinde önemli bir yere sahip olan eski sevgilisi olarak diziye dahil olacak. Azra Aksu da Şükran Ovalı'nın canlandırdığı karakterin kızı olarak senaryoda yer alacak. İsmail Hacıoğlu ise bu karakterin amcası rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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