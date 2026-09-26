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3. Sayfa

Para biriktirmek için girmişti! İlk iş gününde can verdi

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Para biriktirmek için girmişti! İlk iş gününde can verdi
Başlık ResmiPara biriktirmek için girmişti! İlk iş gününde can verdi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosikletiyle arızalanarak yol ortasında kalan forklif¬te çarpan 17 yaşındaki Yiğit Söyler, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Staj öncesi para biriktirmek için 15 günlük kurye işine giren Söyler’in, ilk iş gününde geçirdiği kazada vefat ettiği öğrenildi.

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Kaza, Sanayi Mahallesi 2055 sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Yiğit Söyler'in (17) kullandığı motosiklet, arızalandığı için yol ortasında duran Şifa Ç.'nin kullandığı tescil kaydı bulunmayan forkliftin ön vinç demir kısımlarına çarptı.

Para biriktirmek için girmişti! İlk iş gününde can verdi
Başlık ResmiPara biriktirmek için girmişti! İlk iş gününde can verdi

FORKLİFTİN DEMİRİNE ÇARPTI

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada motosiklet sürücüsünün seyir halindeyken forkliftin vinç demirine başını çarparak motosikletten yere düştüğü anlar kayda girdi.

Para biriktirmek için girmişti! İlk iş gününde can verdi
Başlık ResmiPara biriktirmek için girmişti! İlk iş gününde can verdi

Ağır yaralanan ve 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü Yiğit Söyler, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Para biriktirmek için girmişti! İlk iş gününde can verdi
Başlık ResmiPara biriktirmek için girmişti! İlk iş gününde can verdi

DEFNEDİLDİ

Bugün, Manavgat ilçesi Sarılar Mazarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine Yiğit Söyler'in ailesi, yakınları, mahalle sakinleri, okul arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törenin ardından Söyler son yolculuğuna uğurlandı.

Para biriktirmek için girmişti! İlk iş gününde can verdi
Başlık ResmiPara biriktirmek için girmişti! İlk iş gününde can verdi

KAHREDEN DETAY…

Öte yandan, Yiğit Söyler'in Çıraklık Eğitim Merkezinde eğitim görüp daha önce staj yaptığı yerden ayrıldığı, yeni staj yerine başlamadan önce 15 günlüğüne bir restoranda para kazanmak için kuryeliğe girdiği ve ilk iş gününde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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