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Dünya

Beklenen açıklama geldi! İran'ın 7 günlük ateşkes teklifine Trump'tan net cevap

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Beklenen açıklama geldi! İran'ın 7 günlük ateşkes teklifine Trump'tan net cevap
Başlık ResmiBeklenen açıklama geldi! İranın 7 günlük teklifine Trumptan jet cevap

İran, ABD ile yaşanan savaşı sonlandırmak amacıyla Washington yönetimine Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını ve nükleer müzakerelerin yeniden başlatılmasını içeren 7 günlük bir plan sunmasının ardından Trump’tan açıklama geldi. ABD Başkanı, “İran’ın 7 günlük teklifini reddettik.” ifadesinde bulundu.

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Trump, İran'ın Hürmüz Boğazını açmak ve nükleer müzakereleri yeniden başlatmak için sunduğu 7 günlük teklifini reddettiklerini açıkladı.

İRAN'DAN ABD'YE 7 GÜNLÜK TEKLİF SUNULDU

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını içeren 7 günlük bir planı resmen ABD'ye sunduğunu ifade etmişti. Arakçi, planın Katar aracılığıyla iletildiğini ve "gerekli şartlar yerine getirilirse" Hürmüz'den geçişlerin 7 gün içinde yeniden sağlanabileceğini belirtmişti.

Arakçi, ilk adımların 4-5 gün süreceğini, Hürmüz Boğazı'nın 6'ncı günde yeniden açılacağını ve 7'nci günde karşılıklı olarak üzerinde anlaşılan konularla ilgili nihai anlaşma için ABD ile görüşmelerin başlayacağını söylemişti.

Beklenen açıklama geldi! İran'ın 7 günlük ateşkes teklifine Trump'tan net cevap
Başlık ResmiBeklenen açıklama geldi! İran'ın 7 günlük ateşkes teklifine Trump'tan net cevap

ARAKÇİ: SEÇİM ABD'NİN

Arakçi, "Seçim artık ABD'nin. İran baskıyı, tehdidi veya yıldırmayı kabul etmiyor ve baskı altında egemenlik haklarından vazgeçmeyecek" demişti. Arakçi, "Eğer ABD tarafında bir anlaşmaya varmak ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak konusunda ciddiyet varsa her şey hazır" ifadelerini kullanmıştı.

Beklenen açıklama geldi! İran'ın 7 günlük ateşkes teklifine Trump'tan net cevap
Başlık ResmiBeklenen açıklama geldi! İran'ın 7 günlük ateşkes teklifine Trump'tan net cevap

Haberlere göre plan, Lübnan da dahil olmak üzere bölgedeki tüm çatışmalara 7 gün süreyle ara verilmesini öngörüyor. Plan ayrıca dondurulmuş en az 12 milyar dolarlık İran varlığının serbest bırakılmasını, İran petrolüne uygulanan yaptırımların kaldırılmasını ve ABD deniz ablukasının sona erdirilmesini de içeriyor.

İRAN'A SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATMAYI DÜŞÜNDÜĞÜ İLERİ SÜRÜLMÜŞTÜ

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin isimlerini açıklamadığı ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump’ın, kasım ayındaki ara seçimlerin ardından İran’a saldırıları yeniden başlatmayı düşündüğü ileri sürülmüştü.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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