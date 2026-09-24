ABD ile İran arasında aylar sonra yeniden başlayan diplomasi trafiğinde Hürmüz Boğazı başlığı öne çıktı. New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında gerçekleştirilen görüşmelerde Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin teklifinin Washington tarafından reddedildiği iddia edildi.

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Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu için dünya liderlerinin New York'ta bulunduğu sırada ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı merkezli kritik bir diplomasi trafiği yaşandığı ortaya çıktı.

İsrail merkezli Channel 12'nin haberine göre, ABD'li müzakereciler İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açma teklifini geri çevirdi.

Paylaşılan detaylara göre göre görüşmeler doğrudan gerçekleştirilmedi. ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner bir odada, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise başka bir odada bulunurken Katar heyeti taraflar arasında mekik dokudu.

New York'ta ABD-İran zirvesi deşifre oldu: Tahran Hürmüz Boğazı'nı açmayı teklif etti, ABD'den cevap geldi

İran tarafının görüşmeler sırasında Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını gündeme getirdiği ancak ABD heyetinin teklifi kabul etmediği öne sürüldü.

Channel 12, Washington'ın İran'a "Boğaz'ın kontrolü sizde değil" mesajı verdiğini ve Tahran'ın böyle bir teklif sunabilecek konumda olup olmadığını sorguladığını yazdı.

New York'ta ABD-İran zirvesi deşifre oldu: Tahran Hürmüz Boğazı'nı açmayı teklif etti, ABD'den cevap geldi

İRAN'DAN ABD'YE BİR HAFTA SÜRE

İran'ın resmi yayın kuruluşu IRIB'e dayandırılan bilgilere göre Tahran, Washington'a taleplerinin karşılanması için bir haftalık süre verdi.

İran'ın talepleri arasında ABD'nin deniz ablukasının derhal kaldırılması, dondurulan İran varlıklarının serbest bırakılması ve "tüm direniş cephelerindeki savaşın sona erdirilmesi" bulunuyor.

GÖZLER TRUMP'A ÇEVRİLDİ

Haziran ortasından bu yana iki taraf arasındaki ilk müzakere turu olduğu belirtilen temasların devam edebileceği de aktarıldıç

Channel 12'ye konuşan konuya yakın bir kaynak, BM Genel Kurulu sona ermeden yeni dolaylı görüşmeler yapılabileceğine değindi. Ancak arabulucuların müzakerelerin sürdürülüp sürdürülmeyeceğine ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'ın kararını beklediği öne sürüldü.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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