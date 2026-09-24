Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi bünyesindeki 245 yataklı Çocuk Hastanesi inşaatı projesinde fiziki ilerleme yüzde 95'e ulaştı. Müteahhidin vefatı ve Maraş depremleri sonrasındaki iş gücü aksamaları nedeniyle tamamlanması geciken hastanenin, önümüzdeki yıl açılması planlanıyor. Bölge illerinin yanı sıra Körfez ve Orta Asya ülkelerine de hizmet verecek olan sağlık tesisi, tüp geçitlerle ana kampüsteki hastaneye bağlanacak.

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Trabzon'da yapımı 2016 yılından bu yana devam eden Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) bünyesindeki Çocuk Hastanesi'nin inşaatında yüzde 95 seviyesine ulaşıldı. Hastanenin tamamlanması için devlet tarafından ayrılan ödenek konusunda herhangi bir sorun bulunmadığı ancak hak edişlerle ilgili sıkıntılar yaşandığı kaydedildi.

Müteahhidin bildirdiği çeşitli gerekçeler nedeniyle inşaatın istenilen hızda ilerleyemediği ifade edilirken, çalışmaların bundan sonraki süreçte daha güçlü bir konsorsiyum yapısıyla sürdürülmesine karar verildi.

Engeller bir bir aşıldı, geri sayım başladı: Bölgenin en büyük çocuk hastanesi açılışa gün sayıyor

MÜTEAHHİT VEFAT ETTİ, İŞLER UZADI

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş, inşaatın uzamasının en önemli nedeninin müteahhidin vefat etmesi ile aynı firmada görev değişimi yaşanması olduğunu kaydederek, sonrasında deprem nedeniyle işçi bulmakta zorlanıldığını ifade etti. İnşaatın şu anda yüzde 95 oranında tamamlandığını, önümüzdeki yıl açılacağını belirten Tekinbaş, şunları kaydetti:

"2016 yılından itibaren Çocuk Hastanemizin inşaatı devam ediyor. Başına çok iş geldi. Uzamasının en önemli nedeni müteahhidin rahmetli olması, rahmetli olduktan sonra da aynı firmada görev değişimi yaşanması oldu. Sonrasında Maraş depremleri nedeniyle işçi bulmakta zorlanıldı."

Engeller bir bir aşıldı, geri sayım başladı: Bölgenin en büyük çocuk hastanesi açılışa gün sayıyor

"ÖNÜMÜZDEKİ YIL İNŞALLAH ÇOCUK HASTANEMİZ AÇILACAK"

Tekinbaş, "Aslında devletimizin Çocuk Hastanesi'nin bitirilmesiyle ilgili ödeneği konusunda bir sorun yok. Hak edişleriyle ilgili bir sorunumuz var. Müteahhidin bizlere bildirmiş olduğu çeşitli gerekçeler nedeniyle inşaat çok hızlı ilerleyemiyor. Şu anda yüzde 95 oranında tamamlanma var. Önümüzdeki yıl inşallah Çocuk Hastanemiz açılacak. Müteahhit konusunda da biraz daha güçlenmiş bir konsorsiyum şeklinde çalışılmasına karar verildi. Zannediyorum seneye özlediğimiz Çocuk Hastanemize çocuk hastalıkları bölümü ve kadın doğum bölümünü taşımış olacağız." diye konuştu.

Engeller bir bir aşıldı, geri sayım başladı: Bölgenin en büyük çocuk hastanesi açılışa gün sayıyor

"ALTTAN TÜP GEÇİTLERLE DİĞER HASTANEMİZE BAĞLAYACAĞIZ"

İçerisinde çeşitli ünitelerin yer alacağı 245 yataklı bir hastane olacağını ifade eden Tekinbaş, "Bir hastane şeklinde düşünün; içerisinde teşhis üniteleri, poliklinikler, tedavi üniteleri, yataklı servisler ve yoğun bakımlar var. Çocuk kemik iliği ünitemiz var. Dolayısıyla 245 yataklı bir hastanede olması gereken her şey Çocuk Hastanemizde var. Zaten hastanemizi ana kampüsümüzün içerisinde bir blok şeklinde inşa ediyoruz. Alttan tüp geçitlerle beraber diğer hastanemize, diğer teşhis ve tedavi ünitelerimize bağlantı yapılıyor. İnsanlar hiç dış ortama çıkmadan, doğal şartlardan etkilenmeden hastanelerimiz arasında gidiş geliş yapabilecek." dedi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş

"BÖLGEYE HİZMET VERECEK"

Tekinbaş, "Burası üçüncü basamak referans bir hastane. Sadece Karadeniz Bölgesi'nde değil, Bayburt'tan Erzincan'a kadar, Artvin'den Ordu'ya kadar sağlık turizmi kapsamında Körfez ülkeleri dâhil, Orta Asya ülkeleri dâhil, komşumuz Gürcistan dâhil birçok ülkeye hizmet sunacak referans bir hastane." dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Trabzon Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSITrabzon

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