25 Ocak 2021 tarihinde kaybolan 16 yaşındaki Elif Merve Yılmaz’ın akıbetine ilişkin araştırmalar Müge Anlı ile Tatlı Sert programında devam ediyor. Ankara’nın Mamak ilçesindeki evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan genç kızla ilgili programda tanıkların gündeme getirdiği iddialar dikkat çekti. Tanıklardan bazıları Elif Merve’nin öldürülerek gömüldüğünü öne sürerken, dosyanın kilit isimlerinden Mikail’in babası Hacı İpek hakkında da çeşitli iddialar gündeme getirildi.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, 25 Ocak 2021 tarihinde Ankara Mamak’taki evinden ayrıldıktan sonra kaybolan 16 yaşındaki Elif Merve Yılmaz’ın bulunmasına yönelik çalışmalar ve iddialar ele alınmaya devam ediyor.

Kızı için programa başvuran anne Esin, Elif Merve’nin arkadaş çevresi nedeniyle çeşitli sorunlar yaşadığını anlattı. Programa telefonla bağlanan bazı kişiler ise genç kızın öldürülmüş olabileceğini iddia etti.

6 yıldır kayıp olan Elif Merve için kan donduran iddia! “Öldürülüp gömüldü”

“MİKAİL’İN YANINDAKİLER KONUŞUYORDU”

Bir gün önce programa telefonla bağlanarak “Elif Merve Yılmaz’ın öldürüldüğünü biliyorum” şeklinde konuşan Melisa, bugün canlı yayına konuk oldu. Melisa, Elif Merve’nin kaybolduğu dönemde yaşananlara ilişkin duyduklarını ve genç kızın çevresinde konuşulan iddiaları anlattı.

Melisa, Elif Merve’nin kaybolmasıyla ilgili bazı kişilerin olaydan haberdar olduğunu öne sürdü. "Konumculuk" olarak adlandırılan dolandırıcılık ve şantaj yöntemiyle insanları kandıran ve şu an cezaevinde bulunan Mikail’in çevresinde yaşananlara ilişkin de çeşitli iddialarda bulundu. Genç kızın akıbetine ilişkin bildiklerini anlatan Melisa’nın sözleri programda dikkat çekti.

Elif Merve Yılmaz - Annesi Esin

ÖLDÜRÜLÜP CENAZESİ GÖMÜLDÜ MÜ?

Melisa, Mikail’in bazı kızlara kötü davrandığını ve onları darbettiğini öne sürdü. Özellikle para getiren kişilere karşı şiddet uygulandığını iddia eden Melisa, Elif Merve’nin öldürüldüğüne ilişkin duyduğu bilgileri de canlı yayında anlattı.

Melisa, bir arkadaşından Elif Merve’nin Mikail tarafından bir bahçede öldürüldüğünü duyduğunu iddia etti. Bu iddianın ardından Mikail’in babası Hacı İpek de yayına dahil olarak söz konusu bahçenin Mikail’e ait olup olmadığının kesin olmadığını ifade etti.

Melisa ise bahçenin Mikail’e ait olduğunu söylemediğini belirterek, yalnızca kendisine aktarılan bilgileri dile getirdiğini söyledi.

6 yıldır kayıp olan Elif Merve için kan donduran iddia! “Öldürülüp gömüldü”

GİZLİ TANIĞIN İDDİALARI DİKKAT ÇEKTİ

Programda bir başka gizli tanığın ifadeleri de gündeme geldi. Elif Merve Yılmaz’ı şahsen tanımadığını belirten gizli tanık, çevrede konuşulanlara dayanarak genç kızın Mikail ile tartıştığı sırada ağır derecede yasaklı madde kullanımı nedeniyle fenalaşarak hayatını kaybetmiş olabileceğini öne sürdü.

Gizli tanık, olay sırasında Ersin’in herhangi bir müdahalede bulunmamış olabileceğini iddia ederken, Mikail’in ağır derecede yasaklı maddeler kullandığını öne sürdü. Tanık, Mikail’in Elif Merve’ye de söz konusu maddeleri kullandırmış olması halinde genç kızın fenalaşmış olabileceğini iddia etti.

Tanık ayrıca Bilge ve Ersin’in olayla ilgili bilgi sahibi olduğunu öne sürerek, Elif Merve’nin cenazesinin bir taksiyle taşındığını ve ardından gömüldüğünü iddia etti. Programda dile getirilen söz konusu iddiaların doğruluğuna ilişkin herhangi bir kesinlik bulunmadığı belirtildi.

6 yıldır kayıp olan Elif Merve için kan donduran iddia! “Öldürülüp gömüldü”

TORUNU “ARABADA KAZMA VE KÜREK GÖRDÜM” DEDİ

Dosyanın dikkat çeken isimlerinden Hacı İpek de canlı yayına bağlanarak hakkındaki iddialara cevap verdi. Programda ayrıca olay dönemine ilişkin olduğu belirtilen polis ifadeleri de gündeme getirildi.

Torun Ceyda’nın emniyete verdiği öne sürülen ifadeye göre, olayın yaşandığı dönemde Ceyda ve Bahar’ın dedeleri Hacı İpek’in yanına giderek “Başımız belada, bizi kurtarın” dedikleri iddia edildi. Ceyda’nın ifadesinde ayrıca Hacı İpek’in aracının arka bölümünde kazma ve kürek gördüğünü söylediği öne sürüldü.

Söz konusu ifadelerin canlı yayında okunmasının ardından Hacı İpek’e yöneltilen iddialar tartışıldı. Hacı İpek ise kendisi hakkında gündeme getirilen iddiaları reddederek böyle bir olaydan haberdar olmadığını savundu.

TAKSİCİ ERSİN: TUTUKLANMAKTAN KORKUYORUM

Öte yandan Elif Merve Yılmaz’ın kaybolduğu gün son bindiği taksinin sahibi olduğu belirtilen Ersin hakkında da yeni iddialar gündeme geldi. Ersin’in “Tutuklanmaktan korkuyorum” şeklinde konuştuğu öğrenildi.

Elif Merve Yılmaz’ın kaybolmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen genç kızın akıbetiyle ilgili kesin bir sonuca ulaşılamadı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında dosyaya ilişkin yeni tanıkların ifadeleri ve ortaya atılan iddialar değerlendirilmeye devam ediyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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