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Dünya

Ölümsüzlük peşindeki milyarder neye uğradığını şaşırdı! O rutinler işe yaramadı: Büyük tehlike evini sarmış

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Sıra dışı yaşlanma karşıtı uygulamalarıyla tanınan ünlü biyohacker Bryan Johnson, bu kez yaptıklarıyla değil, evinde karşılaştığı beklenmedik bir sorunla gündeme geldi. Sağlık takıntıları ve titiz hayat tarzıyla bilinen milyarderin lüks evindeki spor salonunda küf tespit edilmesi, sosyal medyada geniş çaplı yankı uyandırdı.

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Yaşlanmayı yavaşlatmak için uyguladığı sıra dışı yöntemlerle ve ölümsüzlük arzusuyla sık sık gündeme gelen Bryan Johnson, bu kez evindeki spor salonunda ortaya çıkan küf sorunuyla gündeme geldi. Johnson, dün sabah paylaştığı TikTok videosunda spor salonunda küf tespit edildiğini açıkladı.

O GÖRÜNTÜLERE YORUM YAĞDI

Görüntülerde Johnson’ın tamamen koruyucu kıyafet giyerek spor salonunu incelediği görüldü. Ardından salonun boşaltıldığı, bazı bölümlerinin söküldüğü ve alanın kapsamlı şekilde yenilendiği anlar videoda yer aldı. Johnson’ın titiz sağlık rutinleri düşünüldüğünde, küfün ortaya çıkması takipçilerinin de dikkatini çekti.

Paylaşımın ardından sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar kendi evlerinde de benzer sorunlarla karşılaştıklarını anlatırken, bazıları ise küf nedeniyle yaşadıkları problemlerin 'hayatlarını mahvettiğini' söyledi.

Ölümsüzlük peşindeki milyardere büyük şok! O rutinler işe yaramadı: Büyük tehlike evini sarmış
Başlık ResmiÖlümsüzlük peşindeki milyardere büyük şok! O rutinler işe yaramadı: Büyük tehlike evini sarmış

"DERİN NEFES ALIN, STRES KORTİZOL SEVİYENİZİ YÜKSELTECEK"

Bir kullanıcı ise Johnson’ın sağlık takıntılarına gönderme yaparak, "Derin nefes alın, stres kortizol seviyenizi yükseltecek" ifadeleriyle durumu esprili bir şekilde yorumladı.

US News’in aktardığı verilere göre ABD’deki evlerin yaklaşık yüzde 47’sinde belirli düzeyde küf veya nem bulunuyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ise küf maruziyetinin burun tıkanıklığı, kaşıntı ve hırıltılı solunum gibi belirtilere, bazı durumlarda ise nefes almada zorluğa yol açabileceğini belirtiyor.

Uzmanlar, evlerde küf oluşumunun yalnızca kötü koku veya görüntü sorunundan ibaret olmadığını belirtiyor. Duvarlarda görülen siyah ve yeşil lekeler, pencerelerde yoğun buğulanma, rutubet kokusu, boya kabarmaları ve mobilyaların arkasındaki nemin küf oluşumuna işaret edebileceği ifade ediliyor. Özellikle açıklanamayan alerjik belirtiler ortaya çıktığında ortamın havalandırılması ve sorunun kaynağının belirlenmesi öneriliyor.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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