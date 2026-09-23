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Alıkara 5. bölüm ne zaman? Alıkara dizisi oyuncuları ve konusu

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Alıkara 5. bölüm ne zaman? Alıkara dizisi oyuncuları ve konusu
Başlık ResmiAlıkara 5. bölüm ne zaman? Alıkara dizisi oyuncuları ve konusu

Alıkara 5. bölüm tarihi, TOD'da yayınlanan diziyi takip eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. Miray Daner ve Halit Özgür Sarı'nın başrollerini paylaştığı yapımın yeni bölüm takvimi, oyuncu kadrosu ve konusu merak ediliyor.

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Alıkara, psikolojik gerilim, suç ve dram unsurlarını bir araya getiren hikayesiyle TOD'un yeni yerli yapımları arasında yer alıyor. Adli psikolog Işık ile cinayet büro amiri Deniz'in yollarını kesiştiren dizi, kişisel kayıplarla başlayan iki ayrı olayın giderek aynı gizemin parçalarına dönüşmesini konu alıyor.

ALIKARA 5. BÖLÜM NE ZAMAN?

Alıkara 5. bölüm 24 Eylül 2026 Perşembe günü TOD'da yayınlanacak. Dizinin ilk bölümleri 10 Eylül'de yayın hayatına başlarken, bir hafta sonra 3. ve 4. bölümler platforma eklendi. Dizinin 5. bölümünün 24 Eylül'de yayınlanması bekleniyor.

Alıkara 5. bölüm ne zaman? Alıkara dizisi oyuncuları ve konusu
Başlık ResmiAlıkara 5. bölüm ne zaman? Alıkara dizisi oyuncuları ve konusu

ALIKARA DİZİSİ OYUNCULARI

Alıkara dizisinin başrollerini Miray Daner ve Halit Özgür Sarı paylaşıyor. Miray Daner dizide adli psikolog Işık And karakterini canlandırırken Halit Özgür Sarı, cinayet büro amiri Deniz Baran Dağ rolüyle izleyici karşısına çıkıyor. Sezin Akbaşoğulları da yapımın öne çıkan oyuncuları arasında bulunuyor.

Alıkara oyuncu kadrosunda ayrıca Fatih Al, Gökhan Soylu, Can Atak, Bahadır Vatanoğlu, Burak Güneş, Yaprak Medine, Yiğit Batumlu, Esra Ünnü, Elif Gülhan, Jasmine Berkiş ve Serpil Gül gibi isimler yer alıyor. Dizinin yönetmenliğini Hülya Gezer üstlenirken yapım Karga7 Pictures imzası taşıyor.

Alıkara 5. bölüm ne zaman? Alıkara dizisi oyuncuları ve konusu
Başlık ResmiAlıkara 5. bölüm ne zaman? Alıkara dizisi oyuncuları ve konusu

ALIKARA DİZİSİ KONUSU NE?

Alıkara, babasının beklenmedik şekilde ortadan kaybolmasıyla hayatı değişen adli psikolog Işık ile yeğeni Neşe'nin şüpheli ölümünü araştıran cinayet amiri Deniz'in hikayesini anlatıyor. Başlangıçta birbirinden bağımsız görünen iki olay, soruşturma derinleştikçe aynı karanlık geçmişin farklı parçaları haline geliyor.

Işık insan davranışlarını, travmaları ve psikolojik izleri çözümlemeye çalışırken Deniz somut delillerin peşinden ilerliyor. Farklı yöntemlere ve hayat deneyimlerine sahip iki karakterin aynı gerçeği araması, dizinin temel çatışmasını oluşturuyor. Soruşturma ilerledikçe hem Işık hem de Deniz vakaların yanı sıra kendi geçmişlerinde saklı kalan olaylarla da yüzleşmek zorunda kalıyor.

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Editör : İREM ÖZCAN
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