“Kızıl Goncalar” dizisinde oynadığı Zeynep karakteriyle adından söz ettiren genç oyuncu Mina Demirtaş, yeni projesiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. “Delikanlı” dizisinde rol aldıktan sonra bir süredir ekranlardan uzak kalan Demirtaş, TRT1 için hazırlanan yeni diziyle anlaşmaya vardı.

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“Kızıl Goncalar”daki performansıyla dikkat çeken Mina Demirtaş’ın yeni adresi belli oldu. Genç oyuncu, Bozdağ Film’in TRT1 için hazırlayacağı ve kod adı “Yörük Kızı” olarak açıklanan yeni dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Yönetmen koltuğunda Yunus Ozan Korkut’un oturacağı dizinin senaryosunu ise Sema Ali Erol kaleme alıyor. Yapım, güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle yeni sezonun dikkat çeken projeleri arasında yer almaya hazırlanıyor.

Mina Demirtaş ekranlara geri dönüyor! Yeni dizisi ve partneri belli oldu

GÜNEŞ KARAKTERİNİ ÜSTLENECEK

Mina Demirtaş, ikinci adı “Güneşli Günler” olarak belirtilen dizide başrol karakteri Güneş’i canlandıracak. Genç oyuncunun partneri ise Onur Seyit Yaran olacak.

Kasım ayında sete çıkması planlanan dizinin hikayesi de dikkat çekiyor. Yapım, üniversite sınavında Türkiye birincisi olan ve ailesiyle birlikte İstanbul’un seçkin semtlerinden birindeki bir apartmana taşınan genç çoban Güneş’in hayatını konu alacak.

Mina Demirtaş ekranlara geri dönüyor! Yeni dizisi ve partneri belli oldu

Farklı dünyaların karşı karşıya gelmesini merkezine alan hikayede Güneş’in, İstanbul’daki yeni yaşamına uyum sağlama süreci ve karşılaştığı zorluklarla mücadelesi ekrana taşınacak.

Genç kızın sahip olduğu hayat ile taşındığı yeni çevre arasındaki farklılıkların dizinin temel çatışma noktalarından biri olması bekleniyor.

Mina Demirtaş’ın başrolünde yer alacağı “Güneşli Günler”in, oyuncunun kariyerindeki yeni dönemin de önemli projelerinden biri olması bekleniyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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