TFF duyurdu: Mustafa Eskihellaç'a A Milli Takım daveti
Trabzonspor forması giyen Mustafa Eskihellaç, UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna dahil edildi.
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıklamasına göre, Trabzonspor forması giyen 29 yaşındaki savunma oyuncusu Mustafa Eskihellaç, bugün ay-yıldızlıların Riva'daki kampına katılacak.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'taki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Kocaeli Stadyumu'nda Fransa ile karşı karşıya gelecek.
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