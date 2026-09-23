ÖZEL│Mısırlı gazeteciler, Salah'ı göklere çıkardı: Liverpool'daki zirve dönemini hatırlattı

Trabzonspor’un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, milli araya kadar olan periyotta adından sıkça söz ettirdi. 6’sı lig, 2’si Avrupa kupası olmak üzere toplam 8 karşılaşmada 7 gol ve 2 asistlik katkı sunan Salah, kalitesini gösterdi. Mısırlı gazeteciler, 34 yaşındaki tecrübeli ismin performansını Türkiye Gazetesi’ne değerlendirdi.

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Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Muhammed Salah, şu ana kadar oynadığı futbolla kendisine inananları mahcup etmedi. Galatasaray maçına 3 gol ve 1 asistlik performansıyla damga vuran Salah, bordo-mavili ekibin son dönemde üzerinde bulunan kara bulutları da dağıtmış oldu. Mısırlı muhabirler, uyum sürecini hızlı atlatarak etkileyici bir oyun ortaya koyan tecrübeli isimle ilgili Türkiye Gazetesi’ne değerlendirmelerde bulundu.

“ÖNEMLİ BİR REFERANS NOKTASI”

İlk olarak Algomhor muhabiri Salma Yasser, Mohamed Salah’ın adaptasyon sürecine değinerek, “Trabzonspor'a henüz ağustos ayında katıldığı ve Liverpool'da geçirdiği dokuz yılın ardından tamamen yeni bir ortama adım attığı göz önüne alındığında Salah'ın takıma alışmasının son derece hızlı olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor'da şimdiden sorumluluk alan ve takım için önemli bir referans noktası hâline gelen bir oyuncu görüntüsü veriyor. Trabzonspor'un sezonun bu erken döneminde teknik direktör değişikliğine gitmiş olduğu da göz önüne alındığında, onun bu denli hızlı uyum sağlaması daha da etkileyici. Teknik direktör Thomas Reis, görevi henüz yeni devraldı; bu nedenle Salah ve takımın birlikte gelişmesi adına hâlâ büyük bir potansiyel bulunuyor.” dedi.

Trabzonspor, Muhammed Salah ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

“ŞAMPİYONLUK İÇİN YARDIMCI OLACAK”

Salah’ın son haftalardaki performansının kalitesi ve tecrübesi hakkında önemli ipuçları verdiğini vurgulayan Yasser, “Sergilediği başlangıç, şampiyonluk mücadelesi veren bir takımın tam da ihtiyaç duyduğu şeyleri -goller, asistler, tecrübe ve büyük maçlarda performans sergileme becerisi- sağlayabileceğini gösterdi. Galatasaray'a karşı alınan 4-0'lık galibiyet, bunun mükemmel bir örneğiydi. Salah'ı özellikle değerli kılan şey, büyük kupalar kazanma ve baskıyla başa çıkma konusundaki deneyimidir. Trabzonspor, son Süper Lig şampiyonluğunu 2021-2022 sezonunda kazandı; dolayısıyla kulüp ve taraftarları, bir şampiyonluk sürecinin neler gerektirdiğini biliyor. Salah, hedefe ulaşmalarına yardımcı olacak deneyimi ve kaliteyi sunabilir ancak nihai sonuç, takımın sezon boyunca sergileyeceği kolektif performansa bağlı olacaktır.” şeklinde konuştu.

“ENDİŞELİYDİM AMA HAYRAN BIRAKTI”

365Scores muhabiri Hossam Magdy ise Mısırlı yıldızın dikkat çeken oyunundan etkilendiklerinin altını çizerek, “Salah, dünya çapında bir profesyoneldir ve hiç şüphesiz futbol efsanelerinden biridir. Avrupa atmosferi elbette ona hiç de yabancı değil ancak yeni bir ortama ne kadar çabuk uyum sağlayacağı konusunda doğal olarak endişeliydim. Onun Liverpool'a transferinden bu yana, yani yıllar sonra ilk kez yeni bir kulübe katılışıydı. Ancak her zamanki gibi ne kadar çabuk uyum sağladığı ve takım adına sergilediği performansın düzeyiyle bizi hayran bıraktı. Takım genelinin karşılaştığı bazı aksiliklere ve olumsuz sonuçlara rağmen, Salah etkileyici performanslar sergiledi ve çok hızlı bir şekilde uyum sağladı.” ifadelerini kullandı.

“İNANILMAZ BİR PERFORMANS”

Tecrübeli futbolcunun Galatasaray maçındaki performansına ayrı bir parantez açan Magdy, “Galatasaray maçında yaptıkları kesinlikle inanılmazdı. Onunla unutulmaz bir gece yaşadık. Bize, Salah'ın Liverpool'daki zirve döneminde sergilediği ve sadece Mısır'da değil, tüm dünyada konuşulmasını sağlayan o olağanüstü performansları hatırlattı. Hem zihinsel hem de teknik açıdan inanılmaz bir performans sergiledi; ayrıca Trabzonspor'un son haftalarda aldığı olumsuz sonuçların ardından üzerindeki baskıyı da bir nebze olsun hafiflettiğine inanıyorum. Salah'ın Trabzonspor ile bir kupa kazanacağına ve takımın yeniden Türkiye Ligi şampiyonluğuna ulaşmasına katkı sağlayacağına eminim.” sözlerini sarf etti.

Mısırlı futbolcu, Trabzonspor'da yıllık 17 milyon euro garanti ücret kazanacak.

“EMEKLİ OLMAYA GELMEDİ”

Al-Ahram Sports’ta görev yapan gazeteci Hossam Nour El-Din, 34 yaşındaki yıldızın başarı kazanma hırsına değinerek şöyle devam etti:

Sekiz resmî maçın ardından Muhammed Salah'ın Trabzonspor ile bir şeyler başarma konusundaki tutkusunu ve güçlü arzusunu yeniden ortaya koyduğu söylenebilir. Hiç kimse Salah’ın kalitesini ve deneyimini tartışamaz ancak o, bunlara ek olarak Türkiye’deki deneyimini başarılı kılmaya yönelik açık bir kararlılık da gösterdi. Salah, Türkiye'ye emekli olmaya değil, başarılı olmaya geldiğini açıkça ortaya koydu. Salah’ın son dört sezonun şampiyonu Galatasaray’a karşı sergilediği üstün performans, büyük takımlara karşı her zaman sergilemeye alışkın olduğu türden bir performans. Bu nedenle önemli anlar geldiğinde onun sahneye çıkması hiç de şaşırtıcı değil.

“MISIR, TARAFTARLARINIZI TAKDİR EDİYOR”

Trabzonspor taraftarının Salah’a duyduğu sevginin Mısır başta olmak üzere Arap dünyasında hayranlıkla izlendiğini söyleyen El-Din, sözlerini şöyle noktaladı:

Özellikle futbola duydukları tutku söz konusu olduğunda Mısır ve Türkiye'deki taraftarlar arasında güçlü bir bağ ve büyük bir benzerlik bulunmaktadır. Her ikisi de son derece duygusal ve tutkulu taraftar kitlelerine sahip. Buradaki herkes, Trabzonspor taraftarlarının Türkiye'deki ilk gününden itibaren Mısırlı yıldıza gösterdiği desteği takdir ediyor; bunlar, uluslararası bir oyuncunun gerçekten keyif alabileceği türden duygular. Nitekim Mısır sokaklarında Trabzonspor formaları görüldü ve herkes Salah’ın saha dışındaki faaliyetlerini de yakından takip ediyor.

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