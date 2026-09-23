Eylül ayının son haftasında yurt genelinde çok bulutlu hava hakim olurken, Meteoroloji yeni hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre bugün de çok bulutlu hava etkili olmaya devam edecek, hava sıcaklığı batıda 4 derece azalacak. Meteoroloji İstanbul dahil 20 il için şiddetli sağanak yağış uyarısı yaptı. İstanbul’da sıcaklığın 17 derece olması bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde bugün parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2-4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

20 il için sağanak yağış uyarısı yapan Meteoroloji, yurdun güney ve doğu kesimlerinde, Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde ise rüzgarın etkili olacağını belirtti.

HEM YAĞIŞ HEM RÜZGAR VAR

Meteoroloji uyarısında şöyle denildi:

Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz (Mersin haric), İç Anadolu (Sivas ve Kahraman haric), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın doğusu, Düzce Bartın, Zonguldak çevreleri, Antalya'nın doğu, Hatay'ın batı kesimleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Düzce, Bartın ve Zonguldak kıyılarında ise çok kuvvetli olması bekleniyor.

Türkiye’nin havası bir anda değişti! Haritada kırmızı çoğalıyor, Meteoroloji’den 20 ile sağanak uyarısı

20 İLDE SAĞANAK ALARMI

Bölge Sağanak Yağış Beklenen İller Marmara Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kırklareli Ege Afyonkarahisar, İzmir, Manisa, Uşak Akdeniz Adana, Antalya, Hatay, Isparta İç Anadolu Ankara, Eskişehir, Konya, Nevşehir Karadeniz Amasya, Bolu, Düzce, Rize, Samsun, Sinop, Trabzon, Zonguldak

Türkiye’nin havası bir anda değişti! Haritada kırmızı çoğalıyor, Meteoroloji’den 20 ile sağanak uyarısı

SICAKLIK KAÇ DERECE OLACAK?

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

İl Hava Durumu En Yüksek Sıcaklık (°C) Ankara Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak 23 İstanbul Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak 17 İzmir Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak 22 Adana Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak 30 Antalya Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak 28 Samsun Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak 26 Trabzon Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak 26 Erzurum Parçalı ve çok bulutlu 26 Diyarbakır Parçalı bulutlu 34

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