Türkiye’nin havası bir anda değişti! Haritada kırmızı çoğalıyor, Meteoroloji’den 20 ile sağanak uyarısı
Eylül ayının son haftasında yurt genelinde çok bulutlu hava hakim olurken, Meteoroloji yeni hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre bugün de çok bulutlu hava etkili olmaya devam edecek, hava sıcaklığı batıda 4 derece azalacak. Meteoroloji İstanbul dahil 20 il için şiddetli sağanak yağış uyarısı yaptı. İstanbul’da sıcaklığın 17 derece olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde bugün parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2-4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
20 il için sağanak yağış uyarısı yapan Meteoroloji, yurdun güney ve doğu kesimlerinde, Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde ise rüzgarın etkili olacağını belirtti.
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HEM YAĞIŞ HEM RÜZGAR VAR
Meteoroloji uyarısında şöyle denildi:
Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz (Mersin haric), İç Anadolu (Sivas ve Kahraman haric), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın doğusu, Düzce Bartın, Zonguldak çevreleri, Antalya'nın doğu, Hatay'ın batı kesimleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Düzce, Bartın ve Zonguldak kıyılarında ise çok kuvvetli olması bekleniyor.
20 İLDE SAĞANAK ALARMI
|Bölge
|Sağanak Yağış Beklenen İller
|Marmara
|Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kırklareli
|Ege
|Afyonkarahisar, İzmir, Manisa, Uşak
|Akdeniz
|Adana, Antalya, Hatay, Isparta
|İç Anadolu
|Ankara, Eskişehir, Konya, Nevşehir
|Karadeniz
|Amasya, Bolu, Düzce, Rize, Samsun, Sinop, Trabzon, Zonguldak
SICAKLIK KAÇ DERECE OLACAK?
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
|İl
|Hava Durumu
|En Yüksek Sıcaklık (°C)
|Ankara
|Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak
|23
|İstanbul
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak
|17
|İzmir
|Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak
|22
|Adana
|Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak
|30
|Antalya
|Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak
|28
|Samsun
|Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak
|26
|Trabzon
|Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak
|26
|Erzurum
|Parçalı ve çok bulutlu
|26
|Diyarbakır
|Parçalı bulutlu
|34