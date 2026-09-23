Yağmur zor anlar yaşattı! İstanbul'da trafik kilitlendi

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde etkili olmaya başlayan yağış, kent genelinde trafik yoğunluğunu daha da artırdı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından sabah saatlerinde başlayan yağışla birlikte İstanbul genelinde trafik yoğunluğunda artış yaşandı.

ANADOLU YAKASI KİLİTLENDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre sabahın ilk saatlerinde kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 65 olarak ölçüldü. Avrupa Yakası'nda yoğunluk yüzde 56 olarak kaydedilirken, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 78'e ulaştı.

Yağmur zor anlar yaşattı! İstanbulda trafik kilitlendi

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Yağışın etkisiyle ana arterlerde araç kuyrukları oluşurken, işe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Özellikle D-100 Karayolu Bostancı mevkisinde trafik yoğunluğu dikkat çekti.

Yağışların gün içerisinde aralıklarla etkisini sürdürmesinin beklendiği öğrenildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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