Üç ayda bir ölçülüyor! Sınır kapılarında beklemeye sıkı takip

Ticaret Bakanlığı, dış ticaretin önemli geçiş noktaları olan gümrük kapılarında araç geçişlerini incelemeye aldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracat ve ithalatta kara gümrük kapılarında gümrük gözetiminde geçen ortalama bekleme sürelerinin üçer aylık dönemlerle takip edildiğini söyledi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gümrük Kapıları Saha Analiz Programı ile anlık araç sayısı ile birlikte ortalama araç sayısı ve işlem sürelerinin izlendiğini belirterek “Bu suretle yaşanabilecek bekleme ve gecikmelere neden olan sebeplerin bilinerek bunların ortadan kaldırılmasına yönelik adımlar atılabilmesini amacıyla çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

Programın pilot uygulamasının Artvin’deki Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünde devreye alındığını paylaşan Bolat, programın yakın zamanda ülke genelinde yaygınlaştırılmasının planlandığını ifade etti.

Geçici ithalat rejimi kapsamında, Türkiye’ye getirilen taşıtların gümrük kapılarındaki veri giriş işlemlerinin de hızlandırılacağını dile getiren Bolat, taşıt ve sürücü bilgilerinin ilgili kurum ve kuruluşlardan elektronik ortamda alınmasına yönelik entegrasyon çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Ayrıca gümrük kapılarından geçişlerde dijital sistemlerin yaygınlaştırılması için Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi (NCTS) ve e-TIR uygulamalarının yürütüldüğünü anlatan Bolat, bu uygulamalarla uluslararası gelişmelerin yakından takip edildiğini kaydetti.

Öte yandan Bolat, gümrük kapılarının teknolojik ve fiziki altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek, kontrol süreçlerinin

etkinliğinin artırılacağını söyledi.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala