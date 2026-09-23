Öncelik zorunlu ödemelerde! Tasarruf yapan sabit gelirli yüzde 8

Yapılan araştırmaya göre Türkiye’de çalışanların yüzde 71’i maaşı yattığında öncelikle kira, fatura ve kredi veya kredi kartı ödemelerini yapıyor. Yüzde 17’lik kesim ise ilk olarak market ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılıyor. Böylece her 100 kişiden 88’i maaşını zorunlu harcamalara ayırıyor.

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Akıllı alışveriş ve sadakat programı Hopi’nin tüketimdeki alışkanlıklarını izlemek maksadıyla hayata geçirdiği Hopi Pulse araştırma serisinin ilk sonuçları

açıklandı. Ağustos ayında Hopi uygulamasındaki anket modülü üzerinden 1.500 kullanıcı ile görüşülerek yapılan araştırmada kullanıcıların maaşın hesaba yatmasından ay sonuna kadar olan harcama alışkanlıkları, küçük mutluluk alışverişleri ve zorunlu giderler sonrasındaki tercihleri incelendi. Gelir grupları ise Türk-İş’in açıkladığı yoksulluk sınırı referans alınarak üç segmentte değerlendirildi.

Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 71’i maaşı hesabına yattığında öncelikle kira, fatura ve kredi veya kredi kartı gibi düzenli ödemelere yöneliyor. Yüzde 17’lik kesim ise ilk olarak market ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılıyor. Böylece her 100 kişiden 88’i maaşını öncelikle zorunlu harcamalara ayırıyor. Birikim veya yatırıma öncelik verebilenlerin oranı ise yüzde 8’de kalıyor. 18-25 yaş grubunda da tablo değişmiyor. Gençlerin yüzde 37’si düzenli ödemeleri, yüzde 33’ü ise market ve temel ihtiyaçları ilk sıraya koyuyor. Bu grupta da maaş gelir gelmez zorunlu harcamalara yönelenlerin toplam oranı yüzde

70’e ulaşıyor.

Maaşın ay içindeki ömrü ise dikkat çekici bir tablo ortaya çıkıyor. Katılımcıların yüzde 25’i maaşının ilk 7 günde tükendiğini söylerken, yüzde 24’ü ay sonunda hâlâ harcanmamış parasının bulunduğunu belirtiyor. Gelir grupları arasında farklılıklar görülse de maaşın ayı tamamlayamaması yalnızca düşük gelir grubuyla sınırlı kalmıyor. Dar gelirlilerin yüzde 68’inin maaşı ilk üç haftada tükeniyor. Bu grupta ay sonunda para kaldığını söyleyenlerin oranı yüzde 18. Yüksek gelir grubunda ise ay sonunda para kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 32.

KÜÇÜK MUTLULUKLARDAN VAZGEÇİLMİYOR

Zorunlu harcamalar bütçenin büyük bölümünü oluştursa da katılımcılar kendilerine ayırdıkları küçük harcamalardan tamamen vazgeçmiyor. Araştırmaya katılanların yüzde 90’ı kendisini mutlu edecek küçük alışverişleri her zaman ya da zaman zaman yaptığını belirtiyor. “Hiç yapmam” diyenlerin oranı ise yüzde 10’da kalıyor. Bu eğilim gençlerde ise daha güçlü. 18-25 yaş grubunda küçük mutluluk alışverişi yapmadığını söyleyen bulunmazken, yüzde 52’si her maaş döneminde kendisini mutlu edecek küçük bir alışveriş yaptığını ifade ediyor.

Mihrican Ünlü - Elif Ateşok Şatıroğlu

Hopi CEO’su Elif Ateşok Şatıroğlu, Hopi Pulse’ı tüketici davranışlarındaki değişimi düzenli olarak izlemek amacıyla kurguladıklarını belirterek, araştırmanın tüketicinin beyanları ile alışveriş davranışlarının birlikte okunmasına imkân sağlayacağını söyledi. Hopi Growth, Data ve Merchant Success’ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mihrican Ünlü ise araştırmanın “davranış, beyan ve zaman” olmak üzere üç katmandan oluştuğunu belirtti. Ünlü, araştırmanın düzenli tekrarlanmasıyla tüketici davranışlarındaki değişimin zaman içinde izlenebileceğini, analizlerin anonim ve istatistiksel düzeyde gerçekleştirildiğini kaydetti.

KADINLAR MAAŞI DAHA ERKEN TÜKETİYOR

Maaşın ay içindeki ömründe kadın ve erkekler arasında belirgin bir fark görülüyor. Maaşının ilk 7 günde tükendiğini söyleyen kadınların oranı yüzde 31 olurken, erkeklerde bu oran yüzde 21’de kalıyor. Ay sonunda harcanmamış para kaldığını belirtenlerin oranı ise erkeklerde yüzde 27, kadınlarda yüzde 21. 26-35 yaş grubunda fark daha da açılıyor. Bu yaş grubundaki kadınların yüzde 40’ı maaşının ilk haftada tükendiğini söylerken, erkeklerde oran yüzde 24 olarak ölçülüyor.

BÜTÇEDE İLK TERCİH GİYİM

Zorunlu giderlerin ardından kişisel harcamalarda en fazla payı giyim alıyor. Katılımcıların yüzde 49’u kendilerine ayırabildikleri bütçede giyimi ilk sıraya koyuyor. Dışarıda yemek ve restoran harcamaları yüzde 13 ile ikinci sırada yer alırken, kozmetik ve seyahat de öne çıkan diğer kategoriler arasında bulunuyor. Bütçeden kısmak gerektiğinde de giyim en çok korunan harcama alanı oluyor. Katılımcıların yüzde 78’i vazgeçmekte zorlandığı harcama kategorileri bulunduğunu belirtirken, giyim yüzde 19 ile ilk sırada yer alıyor.

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