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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'de şiir sürprizi! Salonda alkış tufanı

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Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Gazze'ye ilişkin mesajlar verdi. Erdoğan, konuşmasının sonunda Sezai Karakoç'un 'Onlar Sanıyorlar ki' şiirini okurken, o anlarda salonda alkışlar yükseldi.

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Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki temaslarının ikinci gününde Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap etti.

Erdoğan'ın Gazze'ye ilişkin mesajları sırasında salondan alkış sesleri yükseldi. Bu sırada İsrail heyetinin Genel Kurul salonundan ayrıldığı görüldü. Erdoğan'ın bu konuşmasının ardından salondaki alkışlar bir süre devam etti.

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ERDOĞAN KONUŞMASINI ŞİİRLE TAMAMLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasının sonunda Türk edebiyatının önemli isimlerinden Sezai Karakoç'un 'Onlar sanıyorlar ki' şiirini okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan BMde şiir sürprizi! Salonda alkış tufanı
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğandan BMde şiir sürprizi! Salonda alkış tufanı

BİNALİ YILDIRIM GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Erdoğan'ın şiiri okumasının ardından salonda yeniden alkış sesleri yükseldi. Türkiye heyetinin de alkışlarla eşlik ettiği anlarda Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'ın duygulandığı ve gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Erdoğan'ın okuduğu şiirde, suskunluğun meseleleri ortadan kaldırmayacağı, tarihin ve hakikatin susmayacağı mesajları yer alıyor.

'Onlar Sanıyorlar ki' isimli şiirin tamamı şu şekilde:

"Onlar sanıyorlar ki,
Biz sussak mesele kalmayacak.

Halbuki biz sussak,
Tarih susmayacak.
Tarih sussa,
Hakikat susmayacak.

Onlar sanıyorlar ki,
Bizden kurtulsalar mesele kalmayacak.

Halbuki bizden kurtulsalar,
Vicdan azabından kurtulamayacaklar.

Vicdan azabından kurtulsalar,
Tarihin azabından kurtulamayacaklar.

Tarihin azabından kurtulsalar,
Allah’ın gazabından kurtulamayacaklar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şiiri tamamlamasının ardından salondaki alkışlar devam etti.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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