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AKOM saat verdi! İstanbul'da sağanak alarmı: Metrekare başına 40 kg yağış düşecek

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AKOM, İstanbul’da şiddetli yağışların başlayacağını sıcaklıkların düşeceğini duyurdu. Birçok ilçede sağanak etkili olurken, metrekare başına 20-40 kilogram aralığında yağışın etkili olması öngörülüyor. Sıcaklıkların akşam saatlerine kadar azalarak 16 dereceler civarına gerileyeceği tahmin edilirken sağanak yağış yarın geceye kadar sürecek.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini duyurdu.

Sabah saatlerinde yerel (Tuzla, Çekmeköy Şile) görülen yağışların öğle saatlerinden (14.00) itibaren etkisini arttırması, Avrupa yakası boğaz çevresi ile Anadolu yakası genelinde kuvvetli şekilde (20-40 kg/m2) etkili olması beklenirken sıcaklıkların akşam saatlerine kadar azalarak 16℃'ler civarına gerileyeceği tahmin ediliyor.

SAĞANAK YAĞIŞ NE ZAMAN KENTİ TERK EDECEK?

AKOM’un tahminlerine göre; Çarşamba (Yarın) gece saatlerine kadar bölgemizde etkili olması beklenen sistem nedeni ile rüzgârın kuzeyli yönlerden aralıklarla fırtına şeklinde (30-60km/s) esmesi beraberinde sıcaklıkların da 6-8℃ birden azalarak bahar değerlerine gerileyeceği, il genelinde aralıklarla kuvvetli sağanak ve yer yer çok kuvvetli (60-100 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor.

AKOM saat verdi! İstanbulda sağanak alarmı: Metrekare başına 40 kg yağış düşecek
Başlık ResmiAKOM saat verdi! İstanbulda sağanak alarmı: Metrekare başına 40 kg yağış düşecek

7 BİN 38 PERSONEL İSTANBUL İÇİN HAZIR

Beklenen kuvvetli sağanak yağış nedeniyle yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı İBB ekiplerinden 7 bin 38 personel, 2 bin 137 araç ve iş makinesi ile il genelinde hazır bekliyor. İtfaiye ekiplerinden 926 personel 548 araç iş makinası 213 Motopomp 523 Dalgıç Pompa ekipmanı, İSKİ’den 1056 personel 649 araç iş makinası, İBB Yol Bakım’dan 513 personel 151 araç iş makinası, Atık Yönetimi/İSTAÇ’tan 538 personel 134 araç iş makinası, zabıta ekiplerinden 1270 personel 203 araç, Park Bahçeler’den 629 personel 109 araç, İBB Trafik’ten 152 personel 41 araç, İBB Yerinde Çözüm’den 486 personel 31 araç, İETT’den 377 personel 19 araç, Metro İstanbul’dan 300 personel, İGDAŞ’tan 791 personel 252 araç iş makinası teyakkuzda İstanbul için bekliyor. AKOM tarafından; yağış nedeniyle şu ana kadar önemli bir olumsuzluk yaşanmadığı açıklandı.

AKOM saat verdi! İstanbulda sağanak alarmı: Metrekare başına 40 kg yağış düşecek
Başlık ResmiAKOM saat verdi! İstanbulda sağanak alarmı: Metrekare başına 40 kg yağış düşecek

AKOM’un değerlendirmelerine göre; Karadeniz’in nemli havasını bölgemize taşıyan poyrazdan dolayı nem miktarının özellikle maksimum seviyelere çıktığı şu günlerde; atmosferin üst seviyesinin soğuk, yer seviyesinin (deniz ve kara) sıcak oluşu nedeniyle yıldırımlı, şimşekli, fırtınalı, gök gürültülü kuvvetli sağanak yağmur geçişleri bekleniyor. Vatandaşların ise ani su baskınları, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, yıldırım ve kuvvetli yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulunuldu.

AKOM saat verdi! İstanbulda sağanak alarmı: Metrekare başına 40 kg yağış düşecek
Başlık ResmiAKOM saat verdi! İstanbulda sağanak alarmı: Metrekare başına 40 kg yağış düşecek
Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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