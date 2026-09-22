Fransa Milli Futbol Takımı, Türkiye ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi karşılaşması öncesinde futbolseverlerin gündeminde. Zinedine Zidane yönetimindeki Fransa'nın Türkiye maçı aday kadrosunda yer alan oyuncular, güncel piyasa değerleri ve kadro değeri merak ediliyor.

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Türkiye-Fransa maçı öncesinde iki takım da hazırlıklarına başladı. Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane'ın ilk milli takım kadrosunda Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise ve Eduardo Camavinga gibi isimler yer alıyor. İşte, Fransa milli takım kadrosu ve kadro değeri

FRANSA MİLLİ FUTBOL TAKIMI KADRO DEĞERİ

Fransa Milli Futbol Takımı'nın Türkiye maçı için güncellenen 23 kişilik kadrosundaki oyuncuların paylaşılan güncel piyasa değerleri toplamı yaklaşık 1 milyar 41 milyon euroya ulaşıyor. Oyuncuların piyasa değerleri dönemsel olarak değişebiliyor.

Fransa kadrosunun en yüksek piyasa değerine sahip ismi 200 milyon euro ile Kylian Mbappe. Michael Olise 170 milyon euro, Desire Doué 120 milyon euro ve Ousmane Dembélé 100 milyon euro değerle öne çıkıyor. Rayan Cherki ile Bradley Barcola'nın piyasa değeri ise 90'ar milyon euro olarak gösteriliyor.

Fransa Milli Futbol Takımı kadrosu ve kadro değeri! Türkiye maçı aday kadrosu

FRANSA TÜRKİYE MAÇI ADAY KADROSU

Türkiye'nin UEFA Uluslar A Ligi'nde 25 Eylül Cuma günü Kocaeli'de karşılaşacağı rakibi Fransa'nın aday kadrosu açıklandı.

Teknik Direktör Zinedine Zidane tarafından belirlenen aday kadroda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci: Mike Maignan (AC Milan), Guillaume Restes (Toulouse FC), Robin Risser (RC Lens)

Defans: Andy Diouf (FC Internazionale Milano), Jérémy Jacquet (Liverpool FC), Pierre Kalulu (Juventus), Ibrahima Konaté (Real Madrid CF), Jules Koundé (FC Barcelona), Maxence Lacroix (Chelsea FC), Adrien Truffert (AFC Bournemouth) Dayot Upamecano (FC Bayern Münih)

Orta Saha: Eduardo Camavinga (Real Madrid CF), Rayan Cherki (Manchester City), Lucas Da Cunha (Como 1907), Manu Koné (AS Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Warren Zaïre-Emery (PSG)

Forvet: Bradley Barcola (Liverpool FC), Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doué (PSG), Esteban Lepaul (Stade Rennais FC), Kylian Mbappé (Real Madrid CF), Michael Olise (FC Bayern Münih)

Fransa Milli Futbol Takımı kadrosu ve kadro değeri! Türkiye maçı aday kadrosu

FRANSA'NIN EN DEĞERLİ FUTBOLCUSU KİM?

Güncel piyasa değerlerine göre Fransa kadrosundaki en yüksek değere sahip futbolcu Kylian Mbappe. Real Madrid forması giyen yıldız futbolcunun piyasa değeri 200 milyon euro olarak gösteriliyor.

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye-Fransa maçı 25 Eylül 2026 Cuma günü saat 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak. UEFA Uluslar A Ligi karşılaşması atv'den canlı yayınlanacak.

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