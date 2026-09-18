Fransa'da Zinedine Zidane'dan Kante ve Guendouzi kararı
Didier Deschamps'ın yerine Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörlük görevine getirilen Zinedine Zidane, ilk aday kadrosunu duyurdu.
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakibi Fransa'nın aday kadrosu belli oldu.
KANTE VE GUENDOUZI YOK
Fransa ile 2026 Dünya Kupası'nda boy gösteren Fenerbahçeli futbolcu N'golo Kante ve oyuncu havuzunda yer alan Matteo Guendouzi, aday kadroda yer almadı.
FRANSA ADAY KADROSU
Maignan, Restes, Risser, Diouf, Jacquet, Kalulu, Konate, Kounde, Lacroix, Truffert, Upamecano, Camavinga, Cherki, Da Cunha, Kone, Rabiot, Zaire Emery, Barcola, Dembele, Doue, Lepaul, Mbappe, Olise
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