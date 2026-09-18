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Spor

Fransa'da Zinedine Zidane'dan Kante ve Guendouzi kararı

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Fransa'da Zinedine Zidane'dan Kante ve Guendouzi kararı
Başlık ResmiFransada Zinedine Zidanedan Kante ve Guendouzi kararı

Didier Deschamps'ın yerine Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörlük görevine getirilen Zinedine Zidane, ilk aday kadrosunu duyurdu.

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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakibi Fransa'nın aday kadrosu belli oldu.

KANTE VE GUENDOUZI YOK

Fransa ile 2026 Dünya Kupası'nda boy gösteren Fenerbahçeli futbolcu N'golo Kante ve oyuncu havuzunda yer alan Matteo Guendouzi, aday kadroda yer almadı.

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UEFA Uluslar Ligi heyecanı: A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu

FRANSA ADAY KADROSU

Maignan, Restes, Risser, Diouf, Jacquet, Kalulu, Konate, Kounde, Lacroix, Truffert, Upamecano, Camavinga, Cherki, Da Cunha, Kone, Rabiot, Zaire Emery, Barcola, Dembele, Doue, Lepaul, Mbappe, Olise

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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