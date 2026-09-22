İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, Manisa'daki okul saldırısına ilişkin "Olayda herhangi bir ihmali olanlar tespit edilecek. Saldırının gerçekleştiği okul da birinci dereceden riskli okullardan bir tanesi. Orada bizim bir tane bekçimiz görev yapıyor" dedi. Çiftçi ayrıca saldırganın silahı dedesinin evinden aldığını söyledi.

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Bu sabah 15 yaşındaki bir erkek öğrenci, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yakın bir alanda silahla ateş açtı.

11 öğrenci yaralanırken saldırgan, anne ve babası ile dedesi gözaltına alındı.

BAKANLAR MANİSA'YA GİTTİ

Olayların ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, programlarını iptal ederek Manisa'ya geçti.

Burada son durumu aktaran Bakan Çiftçi, soruşturmanın detaylı bir şekilde ele alındığını belirtti.

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"11 YARALIDAN 3'ÜNÜN DURUMU KRİTİK"

Bakan'ın açıklamaları şu şekilde: "Çocukların üzerine ateş etmek suretiyle bir saldırı gerçekleştirdi. Saldırı neticesinde toplam 11 yavrumuz çocuğumuz yaralandı. Bunlardan 3 tanesinin durumu diğerlerine göre daha kritik. Şimdi şu anda ameliyattan da çıkmış durumdalar. Yoğun bakımda tedavileri devam ediyor. Diğer 8 çocuğumuzdan birisi taburcu oldu. Geriye kalan 7 çocuğumuz 3 tanesini az önce hastanemizde burada ziyaret ettik. Onların durumu gayet iyi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den okul saldırısıyla ilgili açıklama: İhmali olanlar tespit edilecek

"2 BAŞMÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİK"

Üç tane çocuğumuz da şu anda ameliyatta onların da ameliyatları devam ediyor. Ben öncelikle yaralanan bütün çocuklarımıza ayrı şifalar diliyorum. Yine çocuklarımıza, ailelerimize, ailelerin aziz milletimize, milliyetin camiamıza da olsun dileklerimizi iletiyorum bu vesileyle. Allah beterinden saklasın diye de dua ve niyazda bulunuyoruz. Olayın duyurmasıyla beraber ben Ankara'daydım. Sayın Milliyetin Bakanımız Trabzon'daydı. Kendisiyle İzmir'de buluştuk ve hemen Turgutlu'ya intikal ettik. Şu anda İçişleri Bakanlığımız iki tane mülkiye baş müfettişi, iki tane de polis baş müfettişi görevlendirdi. Milli Eğitim Bakanlığımız iki tane baş müfettişi görevlendirdi.

"İHMALİ OLANLAR TESPİT EDİLECEK"

Olay bütün idari yönleriyle soruşturulacak. Olayda herhangi bir sorumluluğu olan, ihmal olanlar tespit edilecek. Bunun dışında Milli Eğitim Bakanlığımız 20 tane de psikososyal destek ekibi görevlendirmiş durumda. Yarın sayı 27'ye çıkacak. Onlar da çalışmalarına başladılar. Olayın adli yönden de soruşturulması yine Adalet Bakanlığımız ve Cumhuriyet Başsavcılığımız kanalıyla yürütülüyor. Burada şunu ifade etmek isterim. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak, İçişleri Bakanlığı olarak, 7 tane bakanlık olarak okulların başlamasından önce okul güvenliğiyle ilgili gerekli planlamaları yapmıştık. Valilerimizle bununla ilgili gerekli toplantıları yaptık. Okullarda gerekli güvenlik tedbirlerini aldık.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den okul saldırısıyla ilgili açıklama: İhmali olanlar tespit edilecek

"RİSKLİ OKULLARDA KOLLUK GÖREVLİLERİ VAR"

Daha dün yine Sayın Milli Eğitim Bakanımızla beraber 81 il valimizin, il emniyet müdürlerimizin, il jandarma komutanlarımızın, il milli eğitim müdürlerimizin katılımıyla yine bir okul güvenliği toplantısı gerçekleştirdik. Milli Eğitim Bakanlığımızın almış olduğu tedbirlerin yanında bizim İçişleri Bakanlığı olarak aldığımız okul güvenliğine yönelik tedbirlerimiz var. Mesela biz İçişleri Bakanlığı olarak bütün okulları, okullar açılmadan önce ve güvenlik riskine göre değerlendiriyoruz. Bu değerlendirme neticesinde okullarımızı birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü dereceden riskli okullar olarak belirliyoruz. Birinci ve ikinci dereceden riskli okullarımızda bizim kolluk görevlilerimiz var. Onlar sürekli okullarda görev yapıyorlar.

"BİRİNCİ DERECEDEN RİSKLİ OKULLARDAN BİR TANESİ"

Üçüncü ve dördüncü dereceden riskli okullarımızda okul irtibat görevlilerimiz var. Onlar ihtiyaç duydukça okul üretimlerimizle irtibata geçiyorlar. Bunların dışında bu yıl ilk defa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızla da görüşerek 31 bin tane bahçe görevlisi istihdam ettik. Onlardan dün itibariyle 23 bin tanesi göreve başladı. Saldırının gerçekleştiği okul da birinci dereceden riskli okullardan bir tanesi orada bizim bir tane bekçimiz görev yapıyor. Ayrıca okul bahçe görevlisi de okulda saldırının olduğu anda görevli kendisi. Bunun dışında İçişleri Bakanlığı olarak yine okulun dışında güvenlik, asayiş, narkotik ve çocuk şube müdürlüklerimiz kanalıyla uygulamalarımız devam ediyor.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den okul saldırısıyla ilgili açıklama: İhmali olanlar tespit edilecek

Okulun civarındaki internet kafeleri, büfeleri, oyun salonlarında, metruk binaları düzenli aralıklarla denetliyoruz. Okulların servis araçlarını denetliyoruz. Biz istiyoruz ki çocuklarımız okula güvenine gelsinler. Okulda huzur içerisinde eğitimlerine devam etsinler ve sağ salim okullarından evlerine dönebilsinler. Ama okul güvenliği sadece fiziki tedbirlerle, polisiye tedbirlerle oluşturabilecek bir şey de değil.

"SİLAHI DEDESİNİN EVİNDEN ALMIŞ"

Az önce de ifade ettim biz okul güvenliğini sadece polisiye tedbirlerden ibaret olarak görmüyoruz. Burada devletin diğer kurumlarına düşen görevler var, sivil toplum kuruluşlarına düşen görevler var, en başta da ailelere düşen görevler var. Ben dünkü protokol imza töreninde de işaret etmiştim. Aileler çocuklarının okula gidip gitmediğini. okuldan çıktıktan sonra nereye gittiklerini, eve geldiklerinde çocuklar hangi internet sitelerine giriyorlar, bunları mutlak suretle takip etmeliler, kontrol etmeliler. Eğer evlerinde silah varsa çocukların ulaşamayacakları, erişemeyecekleri yerlere kaldırmalılar. Bu olayda kullanılan silah anneannenin üzerine kayıtlı. Dedenin evinde çocuk oradan alıyor ve bu silahla eylemi gerçekleştiriyor. Demek ki silahları da güvenli yerlere almamız gerekiyor.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den okul saldırısıyla ilgili açıklama: İhmali olanlar tespit edilecek

"HEPİMİZ ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPARSAK OKULLAR DAHA GÜVENLİ OLACAK"

Tamamen ailelerin alacağı tedbirler beyanında ailelere düşen bir görev. Biz İçişleri Bakanlığı olarak bütün çocukların başına veya bütün ailelere birer polis görevlendiremeyiz. Yani bizim alacağımız fiziki tedbirler bunlardan ibaret. Eğer topyekun olarak görev yaparsak, hepimiz üzerimize düşeni yaparsak okullarımız daha güvenli hale gelecek ve bu tür hadiselerde yaşanmamış olacak.

Şunu da bu vesileyle ifade etmek istiyorum. 14 Nisan'da Maraş'ta bir okul saldırısı gerçekleşmişti. O saldırıdan sonra da biz Siber devriyelerimiz vasıtasıyla istihbarat görevlilerimiz vasıtasıyla 2419 kişiyi gözaltına aldık. Benzer düşüncede olan, benzer eylem yapabileceğini bir şekilde ihsas eden çocuklarla ilgili gözaltı yaptık. Bunlardan 243 tanesi şu anda tutuklanmış durumda. Yani polis görevini yapıyor. İstihbarat görevini yapıyor, siber devriyelerimiz aynen sokaklarda olduğu gibi siber alemde de görevini yapıyor.

Dediğim gibi toplumun her kesimine düşen görevler var. Bunlar herkes tarafından yerine getirildiğinde bu tedbirlere alındığında inşallah bundan sonra bu tür üzücü hadiseler yaşamayacağımızı ben ifade ediyorum. Benim olayla ilgili söyleyebileceklerim bundan ibaret."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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