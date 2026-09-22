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Eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nu Silivri'ye yollayan savcı FETÖ'cü Zekeriya Öz çıktı

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Kaldığı hapishanede 2011'de hayatını kaybeden eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun tutuklama sevk yazısını, FETÖ firarisi eski savcı Zekeriya Öz'ün imzaladığı ortaya çıktı. Belgede, Kaşif Kozinoğlu'nun "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme amacı dışında kullanma, hile ile alma, çalma" suçlamaları kapsamında tutuklanması talep edildiği görüldü.

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Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında tutuklanması sürecinde, dönemin İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz tarafından hazırlanan sevk yazısı ortaya çıktı.

İMZAYI ZEKERİYA ÖZ ATMIŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma Bürosunca hazırlanan belgede, Kaşif Kozinoğlu'nun "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme amacı dışında kullanma, hile ile alma, çalma" suçlamaları kapsamında tutuklanması talep edildi. Dönemin İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz tarafından imzalanan yazıda, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve suç için öngörülen cezanın üst haddi gerekçe gösterildi.

Eski MİTçi Kaşif Kozinoğlunu Silivriye yollayan savcı FETÖcü Zekeriya Öz çıktı
Başlık ResmiEski MİTçi Kaşif Kozinoğlunu Silivriye yollayan savcı FETÖcü Zekeriya Öz çıktı

ZEKERİYA ÖZ MESLEKTEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Ergenekon ve 17-25 Aralık soruşturmalarında görev yapan Zekeriya Öz hakkında ilerleyen süreçte FETÖ/PDY kapsamında soruşturmalar yürütülmüştü. Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından 2015 yılında meslekten ihraç edilen Öz hakkında, 17 Aralık soruşturmasına ilişkin çeşitli suçlamalarla dava açılmıştı. Öz hakkında söz konusu dava kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis ile çeşitli suçlardan toplam 27 yıl 6 aydan 72 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Kaşif Kozinoğlu
Başlık ResmiKaşif Kozinoğlu

2015 YILINDAN BU YANA FİRARİ

Zekeriya Öz hakkında 2015 yılında yakalama kararı çıkarılmıştı. Öz'ün Almanya'ya kaçtığı iddia edilmişti. Hakkında Türkiye'de devam eden yargı süreçleri bulunan Öz, firari olarak aranıyor.

Zekeriya Öz
Başlık ResmiZekeriya Öz

KOZİNOĞLU'NUN ÖLÜMÜ YENİDEN SORUŞTURULUYOR

Kaşif Kozinoğlu'nun 12 Kasım 2011'de Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma, 2026 yılında yeniden başlatıldı. Silivri Sulh Ceza Hakimliğinin 26 Ağustos 2026 tarihli kararıyla daha önce verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karar kaldırıldı.

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Soruşturma kapsamında, Kozinoğlu'nun cezaevinde bulunduğu dönemde görev yapan bazı kişiler hakkında adli işlemler gerçekleştirildi.

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Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | İstanbul
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