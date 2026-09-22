İzmir'de kaçak avlanan 3 ton orkinos ele geçirildi
İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde kaçak avlandığı belirlenen 3 ton mavi yüzgeçli orkinos ele geçirildi, 2 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Kaydet
|
İzmir Deniz Polisi ekipleri, kaçak su ürünleri avcılığının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında şüpheli 2 kamyoneti Güzelbahçe ilçesinde durdurdu.
Yapılan aramada kaçak avlandığı belirlenen 3 ton mavi yüzgeçli orkinosa el konuldu.
Şüpheli 2 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR