Tam "iyileşti" derken yine sakatlanan Singo'dan haber var: Tarih belli oldu
Galatasaray'ın 30 milyonun üzerinde bonservisle kadrosuna kattığı Wilfried Singo, üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süre forma giyemedi. Son olarak antrenmanda sakatlık geçiren Fildişi Sahilli futbolcunun sahalara dönüş tarihi belli oldu.
Galatasaray, geçtiğimiz sezon 30,7 milyon euro bonservis karşılığında Wilfried Singo'yu transfer etti. Monaco'dan büyük umutlarla alınan ve 5 yıllık kontrat imzalanan futbolcu, şu ana kadar sarı-kırmızılı camiaya hayal kırıklığı yaşattı.
AYNI SEZON 3 DEFA SAKATLANDI
Daha önce 3 defa ciddi sakatlık geçiren 25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da uzun süre forma giyemedi. Bu yıl 20 Haziran'daki milli maçta da sakatlanan Fildişi Sahilli oyuncu, 9 Ağustos'ta sahalara döndü.
AY SONUNDA TAKIMA DÖNÜYOR
TRT Spor'da yer alan habere göre; 3 Eylül'de gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanan Wilfried Singo'nun tedavisi devam ediyor. Stoper ve sağ bek olarak oynayabilen futbolcunun, ay sonunda takımdaki yerini alacağı belirtildi.