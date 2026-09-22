Tam "iyileşti" derken yine sakatlanan Singo'dan haber var: Tarih belli oldu

Galatasaray'ın 30 milyonun üzerinde bonservisle kadrosuna kattığı Wilfried Singo, üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süre forma giyemedi. Son olarak antrenmanda sakatlık geçiren Fildişi Sahilli futbolcunun sahalara dönüş tarihi belli oldu.

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Galatasaray, geçtiğimiz sezon 30,7 milyon euro bonservis karşılığında Wilfried Singo'yu transfer etti. Monaco'dan büyük umutlarla alınan ve 5 yıllık kontrat imzalanan futbolcu, şu ana kadar sarı-kırmızılı camiaya hayal kırıklığı yaşattı.

Wilfried Singo'nun, Galatasaray ile 30 Haziran 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

AYNI SEZON 3 DEFA SAKATLANDI

Daha önce 3 defa ciddi sakatlık geçiren 25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da uzun süre forma giyemedi. Bu yıl 20 Haziran'daki milli maçta da sakatlanan Fildişi Sahilli oyuncu, 9 Ağustos'ta sahalara döndü.

Fildişi Sahilli futbolcu, geçen yıl ekim ve kasımda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle önemli maçları kaçırdı.

AY SONUNDA TAKIMA DÖNÜYOR

TRT Spor'da yer alan habere göre; 3 Eylül'de gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanan Wilfried Singo'nun tedavisi devam ediyor. Stoper ve sağ bek olarak oynayabilen futbolcunun, ay sonunda takımdaki yerini alacağı belirtildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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