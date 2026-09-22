Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş, 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası için karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz sezon kupayı kazanan Fenerbahçe, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Beşiktaş karşısında unvanını korumaya çalışacak. Pekii Fenerbahçe Beşiktaş basketbol maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte şifresiz canlı yayın bilgileri...

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Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş, yeni sezon öncesinde Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda kozlarını paylaşacak. 2025-2026 sezonunda Basketbol Süper Ligi'ni şampiyon tamamlayan Fenerbahçe ile Türkiye Kupası'nda final oynayan Beşiktaş, 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya geliyor. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş basketbol maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Beşiktaş basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası canlı yayın bilgileri

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbolseverlerin beklediği Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması için canlı yayın bilgisi belli oldu. Bu akşamki Fenerbahçe Tarfin-Beşiktaş Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı TRT 1'den canlı yayınlanacak. Mücadele İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Fenerbahçe Beşiktaş basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası canlı yayın bilgileri

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Basketbolseverlerin merakla beklediği mücadele 22 Eylül 2026 Salı günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Fenerbahçe Beşiktaş basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası canlı yayın bilgileri

CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI'NDA İKİNCİ FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ FİNALİ

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Cumhurbaşkanlığı Kupası tarihinde ikinci kez birbirlerine rakip olacak. 24 Eylül 2025'te yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 85-83 mağlup ederek kupaya uzanan taraf oldu.

Sarı-lacivertli ekip organizasyonda şimdiye kadar 8 kez şampiyonluk yaşadı. Fenerbahçe'nin kupadaki ilk zaferi 1990 yılında geldi. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ı 95-86 yenerek ilk kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı.

Fenerbahçe Beşiktaş basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası canlı yayın bilgileri

1991 ve 1994 yıllarında da kupayı kazanan Fenerbahçe, daha sonra uzun bir süre organizasyonda şampiyonluk yaşayamadı. 2007'de Anadolu Efes'i 79-77 mağlup eden takım, 13 yıllık aranın ardından kupayı yeniden müzesine götürdü.

Fenerbahçe'nin diğer Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları ise 2013, 2016, 2017 ve 2025 yıllarında geldi. Sarı-lacivertli takım bunun yanında organizasyonda 11 kez ikincilik elde etti.

Fenerbahçe Beşiktaş basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası canlı yayın bilgileri

Beşiktaş ise Cumhurbaşkanlığı Kupası tarihinde şu ana kadar bir kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, 30 Eylül 2012 tarihinde Anadolu Efes ile oynadığı karşılaşmayı 77-75 kazanarak kupanın sahibi oldu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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