İstanbul'da feci olay: Annesine küfrettiği gerekçesiyle arkadaşını öldürdü
İstanbul Fatih'te annesine küfrettiği gerekçesiyle arkadaşı Ensar Sezgin'i kalbinden bıçaklayarak öldüren 18 yaşındaki S.T.A, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
İstanbul Fatih, Seyyid Ömer Mahallesi'nde 18 yaşındaki S.T.A. ile annesine küfür ettiğini iddia ettiği arkadaşı 18 yaşındaki Ensar Sezgin arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında S.T.A, Sezgin'i kalbinden bıçaklayarak yaraladı.
HASTANEDE CAN VERDİ
Şüpheli olay yerinden kaçarken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Sezgin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
KATİL ZANLISI YAKALANDI
Polis ekiplerinin çalışmasıyla S.T.A. yakalandı. İşlemleri için emniyete götürülen şüphelinin, annesine küfür edildiği iddiasıyla tartışmanın yaşandığını söylediği öğrenildi.