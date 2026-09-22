Turist gibi geldiler, 325 bin liralık vurgun yaptılar! Edirne'deki hırsızlık kamerada

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Edirne'nin trafiğe kapalı ve en işlek noktalarından olan Saraçlar Caddesi'ndeki iki farklı iş yerinden toplam 325 bin lira değerinde altın ve güneş gözlüğü çalınma anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine görüntüleri inceleyen polis ekipleri; kuyumcudan 300 bin liralık altın, bir başka mağazadan ise 25 bin liralık güneş gözlüğü çalarak kayıplara karışan şüphelilerin Bulgaristan uyruklu 27 yaşındaki R.N.N. ve 32 yaşındaki N.N.I. adlı kadınlar olduğunu tespit etti. Emniyet güçleri, hırsızlık olayının ardından şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Edirne Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIEdirne

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