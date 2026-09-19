Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague Süper Kupa'da üçüncü oldu

Fenerbahçe Tarfin, Basketbol Avrupa Ligi Süper Kupa'nın üçüncülük maçında Dubai Basketbol'u 85-77 mağlup etti.

Basketbol Avrupa Ligi Süper Kupa'nın üçüncülük maçında Fenerbahçe Tarfin, Dubai Basketbol ile karşılaştı.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 22-21 önde geçen sarı-lacivertliler, Tucker ve Shields'ın skorer performans sergilediği ilk yarıyı 47-39 üstünlükle tamamladı.

İkinci devrede iyi hücum eden Dubai Basketbol, final periyoduna 65-64 önde girse de Fenerbahçe Tarfin, mücadeleden 85-77 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe Tarfin üçüncü, Dubai Basketbol ise dördüncü oldu.

Salon: Etihad

Hakemler: Emilio Perez (İspanya), Kristaps Konstantinovs (Letonya), Thomas Bissuel (Fransa)

Fenerbahçe Tarfin: Forrest 11, Onuralp Bitim 2, Tucker 23, Melli 3, Silva 4, Baldwin 11, Sertaç Şanlı 2, Melih Mahmutoğlu 1, Key 8, Clyburn 6, Shields 10, Sargiunas 4

Dubai Basketbol: Okobo 14, Walkup 3, Anderson, Shengelia 8, Petrusev 7, Blossomgame 6, Mintz 2, Bertans 14, Kondic 5, Kabengele 9, Diakite 7, Wright 2

1. Periyot: 22-21

Devre: 47-39

3. Periyot: 64-65

Beş faulle çıkan: 39.23 Okobo (Dubai Basketbol)

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI