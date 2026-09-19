Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague Süper Kupa'da üçüncü oldu

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague Süper Kupa'da üçüncü oldu
Başlık ResmiFenerbahçe Tarfin, EuroLeague Süper Kupada üçüncü oldu

Fenerbahçe Tarfin, Basketbol Avrupa Ligi Süper Kupa'nın üçüncülük maçında Dubai Basketbol'u 85-77 mağlup etti.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Basketbol Avrupa Ligi Süper Kupa'nın üçüncülük maçında Fenerbahçe Tarfin, Dubai Basketbol ile karşılaştı.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 22-21 önde geçen sarı-lacivertliler, Tucker ve Shields'ın skorer performans sergilediği ilk yarıyı 47-39 üstünlükle tamamladı.

İkinci devrede iyi hücum eden Dubai Basketbol, final periyoduna 65-64 önde girse de Fenerbahçe Tarfin, mücadeleden 85-77 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe Tarfin üçüncü, Dubai Basketbol ise dördüncü oldu.

ÖNERİLEN HABERLER
Fenerbahçe, Beşiktaş
SPOR

Fenerbahçe, Beşiktaş'ı farklı devirip liderliğini korudu

Salon: Etihad

Hakemler: Emilio Perez (İspanya), Kristaps Konstantinovs (Letonya), Thomas Bissuel (Fransa)

Fenerbahçe Tarfin: Forrest 11, Onuralp Bitim 2, Tucker 23, Melli 3, Silva 4, Baldwin 11, Sertaç Şanlı 2, Melih Mahmutoğlu 1, Key 8, Clyburn 6, Shields 10, Sargiunas 4

Dubai Basketbol: Okobo 14, Walkup 3, Anderson, Shengelia 8, Petrusev 7, Blossomgame 6, Mintz 2, Bertans 14, Kondic 5, Kabengele 9, Diakite 7, Wright 2

1. Periyot: 22-21

Devre: 47-39

3. Periyot: 64-65

Beş faulle çıkan: 39.23 Okobo (Dubai Basketbol)

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
ÇELİŞKİLER YUMAĞI
ÇELİŞKİLER YUMAĞI
Kaşif Kozinoğlu'nu son gören ismin ifadesi!
HERKESE AYNI UYARIYI YAPTI
HERKESE AYNI UYARIYI YAPTI
Yeni süreçte ayrımcı dile geçit yok
SÜRPRİZ TERCİHLER
SÜRPRİZ TERCİHLER
Trabzonspor - G.Saray maçının 11'leri belli oldu
NET 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' MESAJI
NET 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' MESAJI
Şehit yakını ve gaziler için atamalar yapıldı
EFSANE GERİ DÖNÜYOR!
EFSANE GERİ DÖNÜYOR!
Yeni Nissan Skyline için tarih belli oldu
ESNAFTAN ÇÖZÜM ÖNERİSİ
ESNAFTAN ÇÖZÜM ÖNERİSİ
Akaryakıt zamları cepleri zorluyor
ABD'Lİ KOMUTAN İZLEDİ
ABD'Lİ KOMUTAN İZLEDİ
Sırbistan-Bosna sınırında askeri hareketlilik!
'KAÇ CİĞERİ VE KALBİ VAR?'
'KAÇ CİĞERİ VE KALBİ VAR?'
Beninli gazeteciler, Olaitan’ı değerlendirdi
'TÜRKİYE EZİCİ ÜSTÜNLÜĞE SAHİP'
'TÜRKİYE EZİCİ ÜSTÜNLÜĞE SAHİP'
Yunan diplomat Miçotakis'e ateş püskürdü
ELLERİNİ BAĞLAYIP GÖMMÜŞ
ELLERİNİ BAĞLAYIP GÖMMÜŞ
Katil canlı yayına bile çıkmış! Günlerdir aranıyordu
TRUMP'TAN ERDOĞAN HAMLESİ
TRUMP'TAN ERDOĞAN HAMLESİ
Kaçacak delik arayan Netanyahu'ya soğuk duş! Kapılar kapandı
TARTIŞILAN ASLAN DA LİSTEDE
TARTIŞILAN ASLAN DA LİSTEDE
2 ayda 43 dakika oynadı, Fransa'dan davet aldı
EV ASKIDA KALDI
EV ASKIDA KALDI
Rizde'de heyelan 3 katlı binanın altını boşalttı
31 TON ALTIN ÜLKE DEĞİŞTİRİYOR
31 TON ALTIN ÜLKE DEĞİŞTİRİYOR
4 milyar dolarlık rezerv için düğmeye basıldı
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
İsrail bağlantılı şebekeye operasyon: 201 gözaltı
DÜNYA CANLI İZLEDİ
DÜNYA CANLI İZLEDİ
Yarışta bağırsak kontrolünü kaybetti! Olanlar oldu
4 GOL 1 KIRMIZI KART
4 GOL 1 KIRMIZI KART
14 yıl sonra oynanan derbide kazanan yok
YOLLAR ÇAMUR GÖLÜNE DÖNDÜ
YOLLAR ÇAMUR GÖLÜNE DÖNDÜ
Rize'de son durum: Metrekareye 190 kg yağış!
HAMİLE EŞİNİ ÖLDÜRDÜ
HAMİLE EŞİNİ ÖLDÜRDÜ
20 yaşındaki Didar’ın cinayetinde kan donduran detay!
ARA TATİL AÇIKLAMASI
ARA TATİL AÇIKLAMASI
Merakla beklenen konuyu cevapladı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
İstanbul'un 7 ilçesinde düğmeye basıldı! Fuhuş operasyonunda 31 gözaltı
İstanbul'da fuhuş operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltında
Kaydet
Alanyaspor, Çorum'da 3 puanı aldı
Alanyaspor, Çorum'da 3 puanı aldı
Kaydet
Mustafa Varank'tan Özgür Özel'e 'börek'li gönderme: Ona nasip olmadı
Mustafa Varank'tan Özgür Özel'e 'börek'li gönderme:
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.