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Bakan Tekin'den ara tatil açıklaması

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Bakan Tekin'den ara tatil açıklaması
Başlık ResmiBakan Tekinden ara tatil açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldığı programda ara tatillerle ilgili açıklamada bulundu. Tekin, "Ara tatilleri Ramazan ve Kurban Bayramları ile birleştirmeye çalışıyoruz. Takvim birleşmediği senelerde ara tatilleri kaldırabiliriz. Ara tatiller bayrama denk geldiği için problem yok. Böyle devam edeceğiz" dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı CNN Türk yayınında eğitim gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Milyonlarca öğrenci ve velinin merak ettiği ara tatil konusuna değinen Tekin, "Ara tatillerle ilgili, yasal mevzuata göre 180 iş günü öğrenciler okula gitmek zorunda. Öğretmenler kanuna göre 2 ay tatil yapmak zorunda. Ciddi anlamda resmi tatillerimiz var. Bunları birleştirdiğimizde 180 iş günü takvimi uymuyor. Ara tatilleri Ramazan ve Kurban Bayramları ile birleştirmeye çalışıyoruz. Takvim birleşmediği senelerde ara tatilleri kaldırabiliriz. Ara tatiller bayrama denk geldiği için problem yok. Böyle devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Tekinden ara tatil açıklaması
Başlık ResmiBakan Tekinden ara tatil açıklaması

"TÜRKİYE'NİN GRAFİĞİ YUKARI YÖNLÜ"

Tekin'in açıklamaları şöyle devam etti: "OECD üyesi ülkeler arasında ilk 15'in içerisindeyiz. Fakat bizim için önemli olan şey, yıllar içerisindeki grafiğimizin hep yukarıya doğru çıkması. Bizim şu anda gündeme taşıdığımız veya 8 Eylül'de Bratislava'daki toplantıda bize övgü dolu sözlerin söylenmesinin sebebi, OECD'nin, yani PISA'nın test ettiği üç alan olan okuma-yazma becerileri, matematik becerileri ve fen becerileri, bu üç alanda sınavı yapıyor diyelim tabiri caizse, bu üç alanda da ortalamasını artıran tek OECD ülkesi Türkiye. Bu çok önemli bir gösterge.

ÇOCUKLARA TELEFON YASAĞI

8 Eylül'deki toplantıda ülkelerin PISA'daki başarısını artırmak için bazı tavsiyeler oldu. Ebeveynlerin eğitim sürecine katılması önemli. Bu yıl ailelerin katılımını artırmak için etkinlik yapacağız dedik. Bazı çalışmalarımız oldu. Sonra her yıl tekrarladık. Bu yıl çocuğu okula ilk defa başlayan velilere uyum haftasında 9 saatlik ebeveyn eğitimini zorunlu kıldık. PISA bunu 8 Eylül'de söyledi biz bunu 3 yıldır yapıyoruz.

Bakan Tekinden ara tatil açıklaması
Başlık ResmiBakan Tekinden ara tatil açıklaması

İkinci söylenen şey ise cep telefonu kullanımının yasaklanması. Bunun PISA başarısını pozitif etkileyeceğini söylediler. Bizim ilk yaptığımız şey çocukların telefonlarını dersliklere sokmasını engelleyecek tedbirler almak. Dünyada ilk yapan ülkelerden biriyiz.

"KIYAFETTEN ÖĞRETMEN Mİ ÖĞRENCİ Mİ ANLAMIYORUZ"

Türkiye'deki resmi okullarımızdaki öğretmen arkadaşlarımızın hukuki statüsü devlet memurudur. Kanunun uygulanması için kamu personeli için hazırlanmış kılık kıyafet yönetmeliği var. O yüzden bu yönetmeliğe uymak zorundadırlar. Veli okula geliyor kıyafetinden anlayamıyoruz. Kıyafetlerine bakıyoruz öğretmen mi öğrenci mi anlayamıyoruz. Okullarda öğretmen arkadaşlarımızın marka tercihlerinden tişörtler üzerinden verilen mesajlara kadar çok tartışmalı şeylerle karşılaştım. Velilerden CİMER üzerinden ulaşan çok şikayet var. Rahat olabilmeleri için önlüğü tercih ettik. Daha öncede buna benzer uyarılar da bulunduk. Öğretmen arkadaşlarımıza geçmiş yıllarda birer önlük hediye ettik. Okullarda şu an giyilmeye başlandı.

Bakan Tekinden ara tatil açıklaması
Başlık ResmiBakan Tekinden ara tatil açıklaması

"BU YIL KAYIT ÜCRETİ ŞİKAYETİ ALMADIK"

Veliler öğretmen seçme durumu ile karşı karşıya kaldılar. Yeni uygulama hayata geçti. Öğrencileri dağıtıyoruz. Otomatik olarak adrese dayalı kayıt sistemi oluştu. Bu yıl kayıt ücretleri şikayeti kalmadı. Okullarda artık bu tartışmalar çok azaldı.

RUHBAN OKULU AÇIKLAMASI

Ruhban Okulu'nun açılıp açılmaması konusu önemli bir karar. Bunun kararını devlet verecek. Biz sayın Cumhurbaşkanımız ve dış politikamızı yürüten devlet görevlilerimiz bize açılmasının ülke yararına sonuçlar doğuracağını söylerse buna göre hazırlık yaptık. Nihai karar Sayın Erdoğan'ın ve devletin.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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