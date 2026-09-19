Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Kültür - Sanat

Hatasını telafi etmek isterken hayatı değişti! İlginç antika serüveni tutkuya dönüştü

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Hatasını telafi etmek isterken hayatı değişti! İlginç antika serüveni tutkuya dönüştü
Başlık ResmiHatasını telafi etmek isterken hayatı değişti! İlginç antika serüveni tutkuya dönüştü

52 yaşındaki Hakan Akın, zamanla biriktirdiği eserleri ticarete dönüştürdü. Dükkânında sirk bisikletinden Osmanlı dönemi dilekçelerine kadar çok sayıda nadir parçayı barındırıyor. Akın'ın hikayesi dükkanında barındırdığı eşyalar kadar ilginçliklerle dolu.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Antikacıların pek çoğunun mesleğe başlama hikayesi ilginçlikler içerir. Zira mesleği kendisi nadir ve enteresan eşyaları bulmak, korumak, ve meraklıları için saklamak üzerine kuruludur.

Dedesinden kalan pul koleksiyonu ve aile yadigârı eşyalarla antika merakı başlayan antikacı Hakan Akın da böyle biri.

Meslekte 10 yılı geride bırakan antikacı Hakan Akın, çocukluk yıllarında başlayan koleksiyon merakını profesyonel ticarete nasıl dönüştürdüğünü ve dükkânındaki ilgi çekici parçaların hikâyesini anlatarak geçmişe ışık tutuyor.

Hatasını telafi etmek isterken hayatı değişti! İlginç antika serüveni tutkuya dönüştü
Başlık ResmiHatasını telafi etmek isterken hayatı değişti! İlginç antika serüveni tutkuya dönüştü

"SATMAYA KIYAMADIĞIM EŞYALAR ÇOĞALINCA TİCARETE BAŞLADIM"

Antikacılık serüveninin aileden kalan yadigârlarla başladığını belirten Akın, "Ben Hakan Akın, 52 yaşındayım. Bu meslekte 10 yılı devirdik. Benim zaten böyle bir zevkim vardı; dedemden, ailemden kalan eşyalar vardı ve onları satmıyordum. Daha sonra ilgilenmeye, kendim de satın almaya başladım. Eşyalar çoğalınca zamanla işin ticaretine girdik, süreç o şekilde başladı" ifadelerini kullandı.

BİR HATA HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Koleksiyonculuk bilincini çocuk yaşlarda acı bir tecrübeyle öğrendiğini aktaran Akın, "Dedem bana bir pul koleksiyonu bıraktı ama ben çocukken iyi koruyamadım. Bilmediğimiz için zarfların üzerindeki pulları söktük, heder oldu, mahvoldu. Hata ettik tabii. Ondan sonra o açığı kapatmak için başkalarından pul satın almaya başladım ve koleksiyonu öyle büyüttüm" diye konuştu.

ÖNERİLEN HABERLER
İstanbul antikacıları yolunu gözlüyordu! 85 yaşındaki
YAŞAM

İstanbul antikacıları yolunu gözlüyordu! 85 yaşındaki 'Eskici Yaşar'ın hayatı tarihi türbede değişti

OSMANLI DİLEKÇELERİ

Dükkânda sirklerde kullanılan ilginç bir bisikletten Osmanlı dönemine ait dilekçelere kadar geniş bir ürün yelpazesi bulunduğunu söyleyen Akın, "İlginç hikâyesi olan çok eşya var. Mesela gözümüzün önünde sirklerde palyaçoların kullandığı değişik bir bisiklet duruyor. Yurt dışındaki bir sirkten geldi. Herhalde yenisini alınca bu boşa çıktı, sonra da bize nasip oldu. Dükkânda malzeme çok, gelip gidiyor, satılıyor. Osmanlı dönemi dilekçeler var, satılan özel porselenler vardı. Bir eşyanın antika sayılması için genelde 100 yılı doldurması gerekir ama 50-60 yıllık çok nadir parçalar da nadirliğinden dolayı antika niteliği taşıyor" dedi.

"MÜŞTERİLER GEÇMİŞE YOLCULUK YAPIYOR"

Dükkâna gelen ziyaretçilerin duygusal anlar yaşadığını belirten Akın, "Gelen müşteriler 'A ne güzel, bizi geçmişe götürdü. Bu bizim evde vardı, babaannemde, annemde vardı' diye tepki veriyorlar. Yıllardır esnaflık yapıyorum, daha önce başka işler de işlettim. O zamanlar dükkânımda huzurlu değildim ama burada çok huzurluyum. Burada yatarım, şurada uyurum, hiç sıkıntı değil; burası insana geçmişin o sıcak havasını veriyor" şeklinde konuştu.

Editör : ALİ TÜFEKÇİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Kültür - Sanat
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YOLLAR ÇAMUR GÖLÜNE DÖNDÜ
YOLLAR ÇAMUR GÖLÜNE DÖNDÜ
Rize'de son durum: Metrekareye 190 kg yağış!
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
İsrail bağlantılı şebekeye operasyon: 201 gözaltı
2 EV HAPSİ, 2 TUTUKLAMA
2 EV HAPSİ, 2 TUTUKLAMA
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme!
44 YILDIR HİZMET VERİYORDU!
44 YILDIR HİZMET VERİYORDU!
BDDK, dev bankanın faaliyet iznini iptal etti
KARTAL'A SAKATLIK ŞOKU
KARTAL'A SAKATLIK ŞOKU
Yıldız oyuncunun son durumu açıklandı
HAFTANIN EN ÇOK KAYBETTİRENİ!
HAFTANIN EN ÇOK KAYBETTİRENİ!
100 bin lira yatıranın parası 16 bin liraya geriledi
BERLİN'DE TÜRK ADAY SÜRPRİZİ
BERLİN'DE TÜRK ADAY SÜRPRİZİ
Netanyahu çıkışı sonrası gözler ona çevrildi!
FAZLA MESAİ KARARI
FAZLA MESAİ KARARI
Yargıtay'dan 24 saat çalışanlara kötü haber
KİRAYI, MAZOTA BAĞLADILAR!
KİRAYI, MAZOTA BAĞLADILAR!
Fiyat artışında yeni bahane: Akaryakıt
KAÇTI, DEFALARCA BIÇAKLANDI
KAÇTI, DEFALARCA BIÇAKLANDI
Korkunç cinayet! "Ölsün, öyle arayalım ambulansı"
'BU İŞE HİÇ BULAŞMADIM'
'BU İŞE HİÇ BULAŞMADIM'
Icardi'ye hemen "hayır" dedi, nedenini açıkladı
İŞTE LOGOSU VE AMACI
İŞTE LOGOSU VE AMACI
Meral Akşener Vakfı resmen kuruldu
GRAMI 900, KİLOSU 900 BİN LİRA
GRAMI 900, KİLOSU 900 BİN LİRA
Gerçeğini anlamanın püf noktası belli oldu
'FLAŞ İSİMLERİNDEN BİRİ OLUR'
'FLAŞ İSİMLERİNDEN BİRİ OLUR'
ÖZEL | İlhan Fakılı’nın eski hocaları konuştu
BULUN BU SÜRÜCÜYÜ!
BULUN BU SÜRÜCÜYÜ!
Ambulansa dakikalarca yol vermedi
'HEDEFLERİNİ GENİŞLETİYOR'
'HEDEFLERİNİ GENİŞLETİYOR'
İsviçre'nin yeni güvenlik stratejisinde Türkiye detayı!
ANLAŞMA SAĞLANDI
ANLAŞMA SAĞLANDI
Orası artık ABD'nin kontrolünde
MOTOSİKLETE ÇEKİDÜZEN
MOTOSİKLETE ÇEKİDÜZEN
Çift teker kazalarında kuryeler lider!
İSTANBUL'A DEV PROJE!
İSTANBUL'A DEV PROJE!
Halk GYO, Vakıf GYO ve Ziraat GYO ortak oldu
2026 ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇLAR
2026 ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇLAR
Engelli araç alım şartları ve güncel fiyatlar
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Kaçmaya çalıştı, defalarca bıçaklandı! “Ölsün öyle arayalım ambulansı”
Kaçmaya çalıştı, defalarca bıçaklandı! “Ölsün öyle arayalım ambulansı”
Kaydet
24 saat çalışanlara kötü haber! Yargıtay'dan fazla mesai kararı
24 saat çalışanlara kötü haber! Yargıtay'dan fazla mesai kararı
Kaydet
Dizine darbe aldı, menisküsünde yırtık çıktı: Mert Müldür'ün sahalara dönüş tarihi
Menisküsünde yırtık: Müldür'ün sahalara dönüş tarihi
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.