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Spor

Dizine darbe aldı, menisküsünde yırtık çıktı: Mert Müldür'ün sahalara dönüş tarihi

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Dizine darbe aldı, menisküsünde yırtık çıktı: Mert Müldür'ün sahalara dönüş tarihi
Başlık ResmiDizine darbe aldı, menisküsünde yırtık çıktı: Mert Müldürün sahalara dönüş tarihi

Fenerbahçe'de antrenmanda dizine aldığı darbe sonucu sakatlık geçiren ve menisküsünde yırtık belirlenen milli oyuncu Mert Müldür'ün sahalara dönüş tarihi belli oldu.

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Sarı-lacivertlilerde dün gerçekleştirilen antrenmanda dizine aldığı darbe sebebiyle çalışmaya devam edemeyen Mert Müldür'ün menisküsünde yırtık tespit edildi.

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Sabah'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki futbolcusu, en az 2 ay sahalardan uzak kalacak. Mert Müldür, sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosuna da çağrılmadı.

Mert Müldür
Başlık ResmiMert Müldür

Mert Müldür, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 6 karşılaşmada görev yaptı. Milli futbolcu, sahada kaldığı 282 dakikada gol veya asist katkısı vermedi.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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