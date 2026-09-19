Dizine darbe aldı, menisküsünde yırtık çıktı: Mert Müldür'ün sahalara dönüş tarihi
Fenerbahçe'de antrenmanda dizine aldığı darbe sonucu sakatlık geçiren ve menisküsünde yırtık belirlenen milli oyuncu Mert Müldür'ün sahalara dönüş tarihi belli oldu.
Sarı-lacivertlilerde dün gerçekleştirilen antrenmanda dizine aldığı darbe sebebiyle çalışmaya devam edemeyen Mert Müldür'ün menisküsünde yırtık tespit edildi.
EN AZ 2 AY YOK
Sabah'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki futbolcusu, en az 2 ay sahalardan uzak kalacak. Mert Müldür, sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosuna da çağrılmadı.
Mert Müldür, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 6 karşılaşmada görev yaptı. Milli futbolcu, sahada kaldığı 282 dakikada gol veya asist katkısı vermedi.