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Ekonomi

Halk GYO, Vakıf GYO ve Ziraat GYO’dan Kartal’da dev ortaklık! Yeni proje için imzalar atıldı

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Halk GYO, Vakıf GYO ve Ziraat GYO’dan Kartal’da dev ortaklık! Yeni proje için imzalar atıldı
Başlık ResmiHalk GYO, Vakıf GYO ve Ziraat GYO’dan Kartal’da dev ortaklık! Yeni proje için imzalar atıldı

3 kamu bankasının gayrimenkul şirketi Halk GYO, Vakıf GYO ve Ziraat GYO, İstanbul'da yeni bir projeye imza atmak için ortaklık anlaşması imzaladı. Kartal'ın Yakacık ve Çavuşoğlu mahallelerini kapsayan proje kapsamında tüm gelir ve giderler 3 şirket arasında eşit paylaşılacak.

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Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Halk GYO), Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Vakıf GYO) ve Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Ziraat GYO), İstanbul’da karma kullanımlı gayrimenkul projesi geliştirmek üzere adi ortaklık kurdu.

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KARTAL’DA GAYRİMENKUL PROJESİ

Şirketlerin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, ortaklık, İstanbul’un Kartal ilçesinde bulunan iki taşınmaz üzerinde karma kullanımlı gayrimenkul projesi geliştirilmesi amacıyla oluşturuldu.

Proje kapsamında Yakacık Mahallesi 12760 ada 1 parselde bulunan 37 bin 915,84 metrekarelik taşınmaz ile Çavuşoğlu Mahallesi 12759 ada 2 parselde yer alan 2 bin 929,96 metrekarelik taşınmaz değerlendirilecek.

Halk GYO, Vakıf GYO ve Ziraat GYO’dan Kartal’da dev ortaklık! Yeni proje için imzalar atıldı
Başlık ResmiHalk GYO, Vakıf GYO ve Ziraat GYO’dan Kartal’da dev ortaklık! Yeni proje için imzalar atıldı

TÜM GELİR VE GİDERLER EŞİT PAYLAŞILACAK

Üç şirket arasında adi ortaklık sözleşmesi 18 Eylül 2026 tarihinde imzalandı. Sözleşmeye göre proje kapsamında oluşacak tüm gelir ve giderler ile elde edilecek kâr, üç ortak arasında eşit olarak paylaşılacak. Şirketlerin açıklamalarında projenin toplam yatırım tutarı, inşaat takvimi veya satışa çıkış tarihiyle ilgili ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.

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ADİ ORTAKLIK NEDİR?

Adi ortaklık, iki veya daha fazla kişi veya şirketin belirli bir işi ya da projeyi birlikte gerçekleştirmek amacıyla oluşturduğu, genellikle ayrı bir tüzel kişiliği bulunmayan ortaklık türüdür.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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