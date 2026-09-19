Akciğer romatizması nakle götürüyor! Her soluğun bir sınav olduğu hastalık

Göğüste biriken görünmez ağırlık, kesilen soluklar ve atılan her adımda hissedilen o cam kırığı hissi... Akciğer sertleşmesi, hayatın en temel fonksiyonunu bir sabır sınavına çeviriyor. Milyonlarca insanın farkında bile olmadan günde binlerce kez yaptığı o basit eylem, Pulmoner Fibrozis hastaları için her sabah yeniden verilen bir mücadeleye dönüşüyor.

Halk arasında akciğer romatizması olarak bilinen ve hastayı akciğer nakline kadar götüren Pulmoner Fibrozis hastalığı yavaş yavaş başlıyor ve kişiyi nefessiz bırakıyor. “Pulmoner Fibrozis’in ilk belirtilerinin ‘sessiz’ olduğunu ve bu yüzden erken tanı konulamadığını söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Özlem Kumbasar “Hastalık yüzünden oluşan nefes darlığı, geçmeyen öksürük ya da yorgunluk, yaşlanma veya günlük hayatın temposu gibi farklı nedenlere bağlanabilir. Özellikle sigara içen kişilerde geliştiğinde bu belirtiler sigaranın sonucu olarak görülür. Bu yüzden Pulmoner Fibrozis hastaları çoğunlukla yıllarca farklı hastalıklar sebebiyle farklı tedaviler alır ve erken teşhis imkânını kaçırırlar” dedi.

YÜRÜDÜĞÜNÜZ MESAFE KISALDIYSA

İlerleyici bir hastalık olan Pulmoner Fibrozis hastalığının akciğerlerde âdeta ‘geçmeyen bir yara izi’ olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kumbasar “Akciğer dokusunun esnekliğini kaybedip sertleşmesiyle hastanın günlük hayat kalitesini ciddi şekilde kısıtlar. Başlangıçta merdiven çıkarken veya yürürken görülen nefes darlığı, zamanla giyinmek veya konuşmak gibi en basit aktivitelerde bile kendini gösterir. Sürekli tekrarlayan kuru öksürük nöbetleri ve oksijen yetersizliğinin getirdiği kronik yorgunluk, hastanın fiziksel hareket alanını daraltır. İlerleyen evrelerde sürekli oksijen cihazına bağımlı hâle gelmek, fiziksel zorlukların yanı sıra hasta üzerinde belirgin bir psikolojik ve sosyal kısıtlanma hissine sebep olur” diye anlattı.

Özlem Kumbasar

AKCİĞERDE KALICI YARA

Erken teşhisin hastalığın ilerlemesini yavaşlattığını vurgulayan Prof. Dr. Kumbasar “Yürümekle artan nefes darlığı ve akciğer kapasitesindeki değişikliklerin önemsenmesi ve kişinin zamanında hekime başvurması çok önemli. Hasta ne kadar erken başvurursa, hastalığın ilerleyişine zamanında müdahale etme ve akciğer fonksiyonlarını koruma şansımız da o kadar artıyor. Pulmoner Fibrozis’te akciğer dokusunda oluşan yara izleri (Fibrozis) kalıcıdır. Ancak güncel tedaviler akciğer fonksiyonlarındaki düşüş hızını azaltmayı hedefler” dedi.

Türkiye’de yaklaşık 350-400 bin romatoid artrit bir o kadar da ankilozan spondilit hastası bulunuyor. Akciğer sertleşmesinin bir sebebinin iltihaplı romatizmal hastalıklar olduğuna dikkat çeken Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. Nevsun İnanç “Romatizmadaki eklem sertleşmesi aynı zamanda akciğer dokusunda da yaşanır. Akciğer dokusunda iltihap gelişir. Bu iltihap zamanla iyileşirken yara izine ve akciğerin büzüşmesine (sertleşmesine) sebep olur. Sertleşen akciğer yeterince esneyemez ve kan dolaşımına oksijen aktarmakta zorlanır. Bu hastalarda doktora diz ve bel ağrısı ile başvurduğu için öncelik ağrıya verilir. Çeşitli ağrı kesici ve kremlerle ağrı tedavi edilmeye çalışılır. Ancak biliyoruz ki, bunlar sistemik hastalıklar ve her hastanın bütün sistemlerinin değerlendirilmesi gerekir” dedi.

Nevsun İnanç

Romatizmalı hastalarda eklem ağrılarından dolayı hareketin azaldığına işaret eden Prof. Dr. İnanç “Nefes darlığı genellikle bu hareket kısıtlılığına bağlanır. Romatizmal akciğer sertleşmesi kadınlarda daha fazla görülür. İltihaplı romatizması olan kişilerin mutlaka akciğerlerine de bakılmalı” diye konuştu.

Akciğer romatizması nakle götürüyor! Her soluğun bir sınav olduğu hastalık

TEŞHİS ALINCA ‘YİNE Mİ?” DİYE DÜŞÜNDÜM

Pulmoner Fibrozis konusunda toplumsal farkındalığı artırmak ve hastaların yaşadığı tecrübeleri aktarmayı amaçlayan Boehringer Ingelheim Türkiye, hasta dernekleri iş birliği yaparak “İzlerin Ötesinde” adlı kitabı piyasaya çıkardı. Kitapta Pulmoner Fibrozis yüzünden hayatları değişen Edip Özdener ve Hasan Hüseyin Eşsiz’in gerçek hayat hikâyeleri yer alıyor. Ablasını bu hastalık yüzünden kaybettiğini anlatan “Rutin kontrollerim sırasında bana da bu teşhis konulunca ‘yine mi?’ diye düşündüm. Ancak hayata bağlılığımı kaybetmedim. Bir koroda şarkı söylüyordum. Müzik bana iyi geldi ve hayata bağladı” dedi. Bu hastalık yüzünden hayatını kaybeden Hasan Hüseyin Eşsiz’in kızı Özlem Eşsiz ise hasta yakını olarak yaşadığı zorlukları paylaştı.