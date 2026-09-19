Ezbere damla kullanmayın! Göz ülseri, görme kaybı sebebi

Gözde başlayan basit bir kızarıklığa şiddetli ağrı, ışığa hassasiyet ve görmede azalma eşlik ediyorsa bu durumun ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Rıza Cenk Çelebi, halk arasında “göz ülseri” olarak bilinen hastalığın görme kaybına kadar götürebileceğini söyledi.

Eczaneden ezbere alınan göz damlasının altta yatan hastalığın ilerlemesine sebep olabileceğini belirten Prof. Dr. Çelebi “Hastalık önce gözde kızarıklıkla başlar, ardından ışık hassasiyeti ve ağrı ortaya çıkabilir. Bazı hastalar gözde lekeler fark eder. Bu lekeler görme aksı üzerindeyse, görme azalmasına da yol açabilir. Gözde kızarıklık oluştuğunda ‘nasıl olsa geçer’ düşüncesiyle kontrolsüz ilaç kullanımı ciddi sonuçlara yol açabilir. Korneadaki hasarın görme merkezini etkilediği durumlarda görme kaybı ortaya çıkabilir. Mutlaka bir göz hastalıkları uzmanına gidilmelidir” dedi.

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