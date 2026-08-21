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Sağlık

Göz tansiyonunda sinsi tehlike! Yıllarca hiç belirti vermeden ilerleyebiliyor

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Göz tansiyonunda sinsi tehlike! Yıllarca hiç belirti vermeden ilerleyebiliyor

Halk arasında “göz tansiyonu” olarak bilinen glokomun özellikle açık açılı türünün yıllarca hiçbir belirti vermeden ilerleyebileceğini belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Candan Karaca, kalıcı görme kaybının önüne geçilebilmesi için risk grubundaki kişilerin düzenli göz muayenesi yaptırması gerektiği uyarısında bulundu.

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Göz sağlığı açısından en sık karşılaşılan ancak fark edilmesi güç hastalıkların başında gelen glokom, erken dönemde tespit edilmediğinde kalıcı görme kayıplarına neden olabiliyor. Hastalığın türüne göre belirtilerin farklılık gösterdiğini belirten Opr. Dr. Candan Karaca, açık açılı glokomun uzun yıllar sessiz ilerleyebildiğini, kapalı açılı glokomun ise daha belirgin ve ani şikâyetlerle ortaya çıkabildiğini ifade etti.

KALICI GÖRME KAYBINA YOL AÇABİLİR

Glokom hakkında bilgi veren Opr. Dr. Candan Karaca, "Halk arasında ‘göz tansiyonu’ olarak bilinen glokom, çoğu zaman sinsi bir şekilde ilerleyen ve kalıcı görme kaybına yol açabilen oldukça ciddi bir hastalıktır. Açık açılı glokom en sık karşılaşılan türdür. Yıllarca hiçbir belirti vermeden, tamamen sessiz bir şekilde ilerleyebilir" dedi.

"KAPALI AÇILI GLOKOMDA BELİRTİLER DAHA BELİRGİN"

Kapalı açılı glokomun ise aniden ortaya çıkabileceğini belirten Karaca, "Şiddetli göz ve baş ağrısı, mide bulantısı, kusma, gözde kızarıklık ve ışıkların etrafında haleler görme gibi belirgin şikâyetlerle seyredebilir" diye konuştu.

AİLESİNDE GÖZ TANSİYONU OLANLAR DİKKAT

Glokom açısından bazı kişilerin daha yüksek risk taşıdığını ifade eden Karaca, "Ailesinde göz tansiyonu öyküsü bulunan, yüksek miyop veya hipermetrop olan ve uzun süreli steroid (kortizon) kullanan kişilerin, herhangi bir şikâyetleri olmasa dahi düzenli göz muayenesi yaptırmaları büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu.

Karaca, görme kaybının önüne geçilebilmesi için erken tanının önemine dikkat çekerek, "Görme yetinizi korumak ve muhtemel hasarların önüne geçebilmek adına, hiçbir şikâyetiniz olmasa dahi rutin göz kontrollerinizi aksatmamanız hayati önem taşır" ifadelerini kullandı.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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