Can Uzun'dan Galatasaray'a kötü haber!

Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürdüğü Can Uzun'un, sarı kırmızılı kulübe gitmeyi kabul etmediği iddia edildi.

Son olarak Rus futbolcu Aleksey Batrakov ile 5 yıllık sözleşme imzalayan sarı kırmızılılara, milli futbolcu Can Uzun'dan olumsuz cevap geldi.

GALATASARAY'I REDDETTİ

Sky Sports Almanya'nın aktardığı habere göre; Can Uzun, Galatasaray'a transfer olmayı reddetti. Sarı-kırmızılıların milli yıldız için yürüttüğü transfer görüşmelerinin sona erdiği belirtildi.

Can Uzun

İTALYAN VE İSPANYOL İLGİSİ

Genç hücumcuya İtalya ve İspanya'dan kulüplerin ilgisinin devam ettiği ancak Galatasaray'ın artık oyuncuyla transfer masasında olmadığı aktarıldı.

GEÇEN SEZONKİ KARNESİ

Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt formasıyla geçtiğimiz sezon 28 maça çıkan Can Uzun, 10 gol ve 6 asist kaydetti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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