Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
T-Otomobil

Toyota Corolla 60 yaşında! Özel seri yalnızca 2.500 adet üretilecek

Kaydet
Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Toyota Corolla 60 yaşında! Özel seri yalnızca 2.500 adet üretilecek
Sinem Gönen
SİNEM GÖNEN

İlk kez 1966 yılında yollara çıkan Toyota Corolla, otomotiv dünyasındaki 60’ıncı yılını geride bırakmaya hazırlanıyor. Japon üretici de modelin bu önemli dönüm noktası için 2027 Corolla 60th Anniversary Special Edition adlı özel bir versiyon hazırladı.

Toyota Corolla 60 yaşında! Özel seri yalnızca 2.500 adet üretilecek

ABD pazarı için duyurulan otomobil, Corolla Hybrid SE donanım seviyesi üzerine geliştirildi. Teknik tarafta büyük bir değişikliğe gidilmezken dış tasarım ve kabine modele özgü ayrıntılar eklendi.

Özel seri yalnızca 2.500 adet üretilecek ve satış fiyatı henüz açıklanmadı.

Toyota Corolla 60 yaşında! Özel seri yalnızca 2.500 adet üretilecek

ÖZEL KIRMIZI RENK VE İKİ TONLU JANTLAR

Corolla 60th Anniversary Special Edition, Ice Cap adı verilen beyaz veya Supersonic Red kırmızı gövde rengiyle tercih edilebilecek. Kırmızı renk, yıldönümü versiyonuna özel olarak sunulacak.

Dış tasarımda modele özgü çift renkli 18 inç alaşım jantlar kullanılıyor. Toyota ayrıca standart Hybrid SE logolarını kaldırarak arka kapılara “60th Anniversary” çıkartmaları yerleştirdi.

Toyota Corolla 60 yaşında! Özel seri yalnızca 2.500 adet üretilecek

KABİNDE SİYAH VE KIRMIZI RENKLER KULLANILDI

İç mekandaki yeniliklerin merkezinde siyah ve kırmızı renklerin bir arada kullanıldığı spor koltuklar bulunuyor. Kapı eşiklerinde ve paspaslarda da Corolla’nın 60’ıncı yılına gönderme yapan özel logolar yer alıyor.

Toyota Corolla 60 yaşında! Özel seri yalnızca 2.500 adet üretilecek

Multimedya tarafında 10,5 inç büyüklüğündeki Toyota Audio Multimedia ekranı standart olarak sunuluyor. Bunun dışında kabin tasarımı ve kumanda yerleşimi Corolla Hybrid SE ile büyük ölçüde aynı kalıyor.

Toyota Corolla 60 yaşında! Özel seri yalnızca 2.500 adet üretilecek

2027 TOYOTA COROLLA’DA NELER DEĞİŞTİ?

Toyota, yıldönümü versiyonuyla birlikte ABD pazarına yönelik 2027 Corolla ailesini de duyurdu. Model yeni bir nesle geçmedi; mevcut tasarım ve teknik altyapı küçük değişikliklerle korunmaya devam ediyor.

Gövde rengi seçenekleri arasına Inked adı verilen yeni siyah renk eklendi. Benzinli versiyonlarda 2.0 litrelik dört silindirli motor kullanılmayı sürdürüyor. Bu ünite 171 PS güç ve 205 Nm tork üretiyor.

Toyota Corolla 60 yaşında! Özel seri yalnızca 2.500 adet üretilecek

Hibrit tarafta ise 1.8 litrelik benzinli motorla çalışan sistem korunuyor. Corolla Hybrid, ABD’de de önden çekişli seçeneklerin yanı sıra elektronik dört tekerlekten çekiş sistemiyle de sunuluyor.

Toyota Corolla 60 yaşında! Özel seri yalnızca 2.500 adet üretilecek

Standart 2027 Corolla’nın 2026 sonbaharında, 60’ıncı yıl özel versiyonunun ise 2027’nin ilk aylarında ABD’de satışa çıkması planlanıyor.

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
T-Otomobil
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
15 GÜNLÜK ‘KUYTUL’ İŞKENCESİ!
15 GÜNLÜK ‘KUYTUL’ İŞKENCESİ!
Şantaj, darp, senet… Kaçırılan iş adamı anlattı
İMAMOĞLU SUS PUS KALDI!
İMAMOĞLU SUS PUS KALDI!
Mahkemeye damga vuran 8 milyonluk rüşvet itirafı
FİYAT VERDİ!
FİYAT VERDİ!
İslam Memiş'ten gram altın için yıl sonu tahmini
‘AFRİKA-BAFRA’ ALARMI!
‘AFRİKA-BAFRA’ ALARMI!
Kavurucu sıcağın altın saatleri açıklandı
EYLEM PLANI HAZIRLANACAK!
EYLEM PLANI HAZIRLANACAK!
Büyük kentte plastik kirliliğine karşı düğmeye basıldı
YALNIZCA 2500 ADET ÜRETİLECEK
YALNIZCA 2500 ADET ÜRETİLECEK
Toyota Corolla'dan 60 yaşa özel seri
GENÇLERE 2 ÖNEMLİ TAVSİYE!
GENÇLERE 2 ÖNEMLİ TAVSİYE!
TEKNOFEST Mavi Vatan müthiş başladı
'TAKIM ARKADAŞIMA SÖYLEDİM'
'TAKIM ARKADAŞIMA SÖYLEDİM'
Süper Lig’in eski yıldızından Okan Buruk itirafı
55 SAATTE 117 DEPREM
55 SAATTE 117 DEPREM
Kandilli İstanbul'daki hareketliliğin sebebini açıkladı
ARDA GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKTI
ARDA GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKTI
Fenerbahçe'nin sonraki satıştan payı açıklandı
"PAZARLIK DEĞİL DEVLET PROJESİ"
AK Parti'den teşkilatlara "Terörsüz Türkiye" rehberi
YENİ 10 NUMARA, İSTANBUL'DA
YENİ 10 NUMARA, İSTANBUL'DA
Galatasaray transferi resmen açıkladı
NAMAZDA SELFIE!
NAMAZDA SELFIE!
2022'de paylaştığı fotoğraf yeniden gündemde
ÜZÜM BAĞINDA KORKUNÇ SON
ÜZÜM BAĞINDA KORKUNÇ SON
Kayıp fenomenin cesedi yanmış halde bulundu
BAKAN ŞİMŞEK AÇIKLADI!
BAKAN ŞİMŞEK AÇIKLADI!
Eşel Mobil olmasaydı akaryakıt kaç lira olacaktı?
YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?
YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?
Uzman isim altında kritik detayı açıkladı
BÜYÜK DEPREMİN HABERCİSİ Mİ?
BÜYÜK DEPREMİN HABERCİSİ Mİ?
Peş peşe sarsıntılar sonrası uzmanlar açıkladı
ANLAŞMA TAMAM, RAKAM BELLİ
ANLAŞMA TAMAM, RAKAM BELLİ
Fenerbahçe'den Barcelona'ya gidiyor
DOLAR MI TL Mİ?
DOLAR MI TL Mİ?
Son tahminler ve getiriler ne söylüyor?
POLİSE SİLAH ÇEKTİ SONRA...
POLİSE SİLAH ÇEKTİ SONRA...
Taksi içindeki dehşet anları kamerada
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
İLGİLİ HABERLER
ÖNE ÇIKANLAR
Plajda görülen yılan vatandaşlara panik yaşattı! O anlar kamerada
Plajda görülen yılan vatandaşlara panik yaşattı! O anlar kamerada
Kaydet
Kuytul soruşturmasında 'para' polemiği! Adalet Bakanlığı gerçeği açıkladı
Kuytul soruşturmasında 3,9 milyon TL detayı! Bakanlık açıkladı
Kaydet
Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi ne zaman, son tarih hangi gün? Grup maçları ve kura çekimine geri sayım başladı
Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi ne zaman, son tarih hangi gün?
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.