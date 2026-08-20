Toyota Corolla 60 yaşında! Özel seri yalnızca 2.500 adet üretilecek
İlk kez 1966 yılında yollara çıkan Toyota Corolla, otomotiv dünyasındaki 60’ıncı yılını geride bırakmaya hazırlanıyor. Japon üretici de modelin bu önemli dönüm noktası için 2027 Corolla 60th Anniversary Special Edition adlı özel bir versiyon hazırladı.
ABD pazarı için duyurulan otomobil, Corolla Hybrid SE donanım seviyesi üzerine geliştirildi. Teknik tarafta büyük bir değişikliğe gidilmezken dış tasarım ve kabine modele özgü ayrıntılar eklendi.
Özel seri yalnızca 2.500 adet üretilecek ve satış fiyatı henüz açıklanmadı.
ÖZEL KIRMIZI RENK VE İKİ TONLU JANTLAR
Corolla 60th Anniversary Special Edition, Ice Cap adı verilen beyaz veya Supersonic Red kırmızı gövde rengiyle tercih edilebilecek. Kırmızı renk, yıldönümü versiyonuna özel olarak sunulacak.
Dış tasarımda modele özgü çift renkli 18 inç alaşım jantlar kullanılıyor. Toyota ayrıca standart Hybrid SE logolarını kaldırarak arka kapılara “60th Anniversary” çıkartmaları yerleştirdi.
KABİNDE SİYAH VE KIRMIZI RENKLER KULLANILDI
İç mekandaki yeniliklerin merkezinde siyah ve kırmızı renklerin bir arada kullanıldığı spor koltuklar bulunuyor. Kapı eşiklerinde ve paspaslarda da Corolla’nın 60’ıncı yılına gönderme yapan özel logolar yer alıyor.
Multimedya tarafında 10,5 inç büyüklüğündeki Toyota Audio Multimedia ekranı standart olarak sunuluyor. Bunun dışında kabin tasarımı ve kumanda yerleşimi Corolla Hybrid SE ile büyük ölçüde aynı kalıyor.
2027 TOYOTA COROLLA’DA NELER DEĞİŞTİ?
Toyota, yıldönümü versiyonuyla birlikte ABD pazarına yönelik 2027 Corolla ailesini de duyurdu. Model yeni bir nesle geçmedi; mevcut tasarım ve teknik altyapı küçük değişikliklerle korunmaya devam ediyor.
Gövde rengi seçenekleri arasına Inked adı verilen yeni siyah renk eklendi. Benzinli versiyonlarda 2.0 litrelik dört silindirli motor kullanılmayı sürdürüyor. Bu ünite 171 PS güç ve 205 Nm tork üretiyor.
Hibrit tarafta ise 1.8 litrelik benzinli motorla çalışan sistem korunuyor. Corolla Hybrid, ABD’de de önden çekişli seçeneklerin yanı sıra elektronik dört tekerlekten çekiş sistemiyle de sunuluyor.
Standart 2027 Corolla’nın 2026 sonbaharında, 60’ıncı yıl özel versiyonunun ise 2027’nin ilk aylarında ABD’de satışa çıkması planlanıyor.