Toyota Corolla 60 yaşında! Özel seri yalnızca 2.500 adet üretilecek

2027 TOYOTA COROLLA’DA NELER DEĞİŞTİ?

Toyota, yıldönümü versiyonuyla birlikte ABD pazarına yönelik 2027 Corolla ailesini de duyurdu. Model yeni bir nesle geçmedi; mevcut tasarım ve teknik altyapı küçük değişikliklerle korunmaya devam ediyor.

Gövde rengi seçenekleri arasına Inked adı verilen yeni siyah renk eklendi. Benzinli versiyonlarda 2.0 litrelik dört silindirli motor kullanılmayı sürdürüyor. Bu ünite 171 PS güç ve 205 Nm tork üretiyor.