İran-ABD hattında Hürmüz Boğazı ve nükleer müzakereler üzerinden pazarlık sürerken, Tahran-Pekin hattına ilişkin çarpıcı bir iddia gündeme geldi. İran devlet televizyonunda konuşan bir yorumcu, Çin'in ABD güçlerinin takibinde kullanılan uydu görüntülerini İran'a sağlamayı kestiğini öne sürdü.

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İran ile ABD arasında nükleer program ve Hürmüz Boğazı üzerinden yürütülen temaslar sürerken, Tahran-Pekin hattına ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

İran devlet televizyonu IRIB News'te konuşan ve güvenlik çevrelerine yakınlığıyla bilinen yorumcu Mehdi Kharratian, Çin'in Tahran'a ABD deniz güçlerini hedef almakta kullanılan uydu görüntüleri sağladığını, ancak daha sonra bu desteği kestiğini iddia etti.

Çinden İrana veto! ABD ile sorununuzu çözene kadar bize gelmeyin

Kharratian'e göre Pekin, Tahran'a "ABD ile sorununuzu çözene kadar bize başvurmayın" mesajını iletti.

Programda gündeme getirilen iddiaya göre Çin, İran'a ABD güçlerinin konumlarını gösteren uydu görüntülerini gizlice sağladı. Söz konusu görüntüler, üç Amerikan askerinin öldüğü bir saldırıda da kullanıldı. İş birliğinin açığa çıkmasının ardından ise Pekin, Tahran'a sağladığı uydu desteğini kesti.

İranlı yetkili "Çin bize Amerika Birleşik Devletleri ile olan sorununuzu çözene kadar bize başvurmayın dedi" şeklinde yorum paylaştı.

Çin'den İran'a veto! "ABD ile sorununuzu çözene kadar bize gelmeyin"

TAHRAN: ÇİN VE RUSYA İLE KOORDİNASYON SÜRECEK

İddianın gündeme geldiği sırada İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de Tahran'ın Çin ve Rusya ile ilişkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran'ın her iki ülkeyle iyi ilişkilere sahip olduğunu söyleyen Bekayi, gerekli durumlarda Pekin ve Moskova ile koordineli hareket edeceklerinden bahsetti.

Bekayi, İran'ın nükleer programı konusunda da Rusya ve Çin ile sürekli istişare yürüttüğünü belirterek, iki ülkenin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri olduğuna işaret etti.

Çin'den İran'a veto! "ABD ile sorununuzu çözene kadar bize gelmeyin"

RUSYA'DAN URANYUM TEKLİFİ

Bekayi, Moskova'nın İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumunun ülke dışına çıkarılmasına ilişkin bir teklif sunduğunu da açıkladı:

"Rusya ile temas halindeyiz ve yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumun ihracatı konusunda bir öneri aldık" diyen Bekayi, nihai kararın İran'ın ulusal çıkarları doğrultusunda verileceğini söyledi.

Çin'den İran'a veto! "ABD ile sorununuzu çözene kadar bize gelmeyin"

ABD İLE MESAJ TRAFİĞİ SÜRÜYOR

Tahran yönetimi aynı zamanda Washington'ın sunduğu son teklife cevap hazırlıyor. Bekayi, ABD'nin son teklifinin önceki önerilerle büyük ölçüde aynı olduğunu belirterek, İran'ın ek hususları karşı tarafa ileteceğini açıkladı.

Tahran'ın mevcut önceliğinin Hürmüz Boğazı olduğunu vurgulayan Bekayi, boğazdaki güvenliğin sağlanmasını ABD'nin İran'ın deniz taşımacılığına yönelik müdahalelerini durdurması ve yaptırımların kaldırılması gibi somut adımlara bağladı.

"İran hiçbir zaman diplomasiye sırtını dönmedi" diyen Bekayi, ABD ile mesaj trafiğinin aracılar üzerinden devam ettiğini kaydetti.

Çin'den İran'a veto! "ABD ile sorununuzu çözene kadar bize gelmeyin"

"HÜRMÜZ'DE NE KADAR GÜÇLÜ OLURSAK..."

İran Meclis Başkan Yardımcısı Hamid Rıza Hacibabayi de Washington ile görüşmelerin fiilen sürdüğünü ileri sürdü.

Hacibabayi, özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki güç dengesine işaret ederek, "ABD'ye güç ve otorite konumundan konuşmadığımız sürece mevcut tutumunu sürdürecektir" dedi.

TAHRAN'DAN HÜRMÜZ İÇİN 7 ŞART

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise ABD'nin Tahran'a yeni bir teklif ilettiğini açıkladı. Washington'ın kamuoyundaki açıklamalarının aksine arabulucular üzerinden İran'a öneride bulunduğunu söyleyen Kalibaf, Hürmüz Boğazı konusunda geri adım atmayacakları mesajını verdi.

Kalibaf, "Tek taraflı taleplerde bulunma dönemi bitti. İran'ın sunduğu 7 şart uygulanmadıkça Hürmüz Boğazı açılmayacak" dedi.

İran'ın Katar arabuluculuğunda Washington'a sunduğu planda, Orta Doğu'daki cephelerde yedi günlük ateşkes, dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması, İran petrolüne yönelik yaptırımların kaldırılması ve ABD'nin deniz ablukasına son verilmesi gibi talepler yer aldı. Plan kapsamında şartların yerine getirilmesinin ardından Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması öngörüldü.

ABD BASINI: TRUMP SAVAŞIN YENİDEN BAŞLAMASINI MUHTEMEL GÖRÜYOR

Öte yandan Wall Street Journal, ismi açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde Başkan Donald Trump'ın İran'ın teklifini kabul etmediğini yazdı.

Gazeteye göre Trump, İran'ın taleplerinin karşılanması konusunda ekibine olumsuz görüş bildirdi ve kasım ayında yapılacak ABD Kongresi ara seçimlerinin ardından İran'a yönelik bombardımanın yeniden başlamasını muhtemel gördüğünü söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise yeni bir saldırıya daha sert karşılık verileceğini belirterek, "Eğer düşman bir kez daha askeri saldırı yolunu seçerse İran'ın vereceği cevap geçmişe göre daha güçlü olacak" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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