Adana'da deprem mi oldu son dakika? 4 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son verileri duyurdu!

Adana'da deprem mi oldu son dakika merak edilirken ilgili veriler duyuruldu. Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4 Ekim 2026 Pazar günü saat 14.19'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre sarsıntının derinliği 7,99 kilometre olarak ölçüldü.

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Adana son dakika deprem verileri paylaşılırken yaşanan sarsıntının ardından “Adana'da deprem mi oldu?”, “Az önce deprem nerede oldu?” ve “Deprem kaç büyüklüğünde?” soruları gündeme geldi. İşte, 4 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son verileri...

Adanada deprem mi oldu son dakika? 4 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son verileri duyurdu!

ADANA'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?

AFAD tarafından paylaşılan son verilere göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Saimbeyli olarak kaydedildiği bildirildi.

Sarsıntının 14.19'da meydana geldiği, derinliğinin 7,99 kilometre olduğu açıklandı.

Yaşanan depremin ardından ikinci sarsıntı 4.9 büyüklüğünde saat 14.36'da meydana geldi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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