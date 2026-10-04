Bruno Fernandes'ten Ronaldo için dikkat çeken sözler: Bunu hak ediyor

Portekiz Milli Takımı'nda Cristiano Ronaldo'nun geleceği tartışılırken Bruno Fernandes'ten çarpıcı bir açıklama geldi. Yıldız futbolcunun milli takımı bırakması halinde bunun daha görkemli ve birlik mesajı veren bir şekilde gerçekleşmesi gerektiğini belirten Fernandes, "Ronaldo bunu hak ediyor" dedi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Portekiz Milli Takımı'nda Cristiano Ronaldo'nun geleceğiyle ilgili tartışmalar sürerken, takımın önemli isimlerinden Bruno Fernandes dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı sorun sonrası milli takım kampından ayrılan Ronaldo'nun geleceği hakkında konuşan Fernandes, yıldız futbolcunun milli takımı bırakması halinde bunun daha görkemli ve birlik mesajı veren bir atmosferde gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.

Bruno Fernandesten Ronaldo için dikkat çeken sözler: Bunu hak ediyor

'UMARIM ACELE BİR KARAR ALMAZ'

Cristiano Ronaldo'nun Portekiz futbolu için taşıdığı öneme vurgu yapan Bruno Fernandes, deneyimli yıldızın milli takımı tamamen bırakma kararı alması ihtimaline ilişkin şu ifadeleri kullandı:

" Cristiano Ronaldo'nun biz Portekizliler için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Umarım aceleci bir kararla milli takımı tamamen bırakmaz. Eğer böyle bir karar verirse, bu şimdi olduğu gibi olmamalı, büyük bir ses getirecek şekilde gerçekleşmelidir. Ronaldo bunu hak ediyor."

Bruno Fernandesten Ronaldo için dikkat çeken sözler: Bunu hak ediyor

"PORTEKİZ'İ YENİ BİR SEVİYEYE TAŞIDI"

Ronaldo'nun Portekiz futbolundaki yerinin altını çizen Fernandes, yıldız oyuncuyu ülke tarihinin en önemli futbolcularından biri olarak nitelendirdi.

Portekizli orta saha oyuncusu, "Ronaldo, futbolumuzun en büyük simgesi. Eusebio ve Luis Figo'ya tüm saygımla, Portekiz'i yeni bir seviyeye taşıyan isim Ronaldo'dur." dedi.

Bruno Fernandesten Ronaldo için dikkat çeken sözler: Bunu hak ediyor

"MİLLİ TAKIM HERKESE AİT OLMALI"

Fernandes, Ronaldo'nun milli takımdaki kariyerini noktalaması halinde bunun ülkede birlik havasının hakim olduğu bir dönemde gerçekleşmesi gerektiğini belirtti.

Yıldız futbolcu, "Ronaldo gerçekten milli takımdan tamamen ayrılmak zorunda kalırsa, bu ülkenin bölündüğü bir günde değil, daha coşkulu bir günde gerçekleşmelidir. Milli takım herkes için bir yer olmalı ve herkese ait olmalı, böyle bölünmelerin olmaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

BAKMADAN GEÇME SPOR Milliler ilk puan için sahada! İtalya deplasmanında kritik sınav

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala