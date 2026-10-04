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Spor

Milliler ilk puan için sahada! İtalya deplasmanında kritik sınav

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Milliler ilk puan için sahada! İtalya deplasmanında kritik sınav
Başlık ResmiMilliler ilk puan için sahada! İtalya deplasmanında kritik sınav

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde ilk puanını almak için İtalya deplasmanına çıkıyor. Bologna'daki mücadelede ay-yıldızlılarda kart cezalısı Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz forma giyemeyecek.

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında yarın deplasmanda İtalya ile karşı karşıya gelecek. İtalya'nın Bologna şehrindeki Renato Dall'Ara Stadı'nda, TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonundan Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Karol Arys olacak.

Grubun diğer maçında Fransa ile Belçika, Paris'te TSİ 21.45'te karşılaşacak.

Milliler ilk puan için sahada! İtalya deplasmanında kritik sınav
Başlık ResmiMilliler ilk puan için sahada! İtalya deplasmanında kritik sınav

MİLLİ TAKIM İLK PUAN İÇİN SAHADA OLACAK

A Ligi 1. Grup'ta ilk üç maçını kaybeden ve puanla tanışamayan ay-yıldızlı ekip, mağlubiyet serisine son vermek için İtalya deplasmanına çıkacak.

Türkiye, ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, Bursa'da İtalya'ya 4-1 ve deplasmanda Belçika'ya 3-0 kaybetti. Türkiye'yi deplasmanda mağlup eden İtalya ise sahasında Belçika'ya 2-0 yenilirken deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kaldı.Milliler, grup mücadelesini Kasım ayında deplasmanda Fransa ve İzmir'de Belçika ile oynayacağı maçlarla tamamlayacak.

Milliler ilk puan için sahada! İtalya deplasmanında kritik sınav
Başlık ResmiMilliler ilk puan için sahada! İtalya deplasmanında kritik sınav


ARDA GÜLER VE BARIŞ ALPER YILMAZ CEZALI

Ay-yıldızlı ekibin önemli isimleri Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, kart cezaları nedeniyle İtalya deplasmanında forma giyemeyecek. Arda ve Barış, Belçika maçında gördükleri kartlarla cezalı duruma düştü.​​​​​​​

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Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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