Fatura hafif! Montella'nın tazminatı 550 bin avro

2028’e kadar mukavelesi bulunan İtalyan teknik adamla yollar ayrılırsa üç maaşlık (aylık yaklaşık 183 bin avro) bir ödeme yapılacak. Karar salı günü verilecek.

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Türk futbolunun derdine bir de A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella eklendi. Her şeyin iyi güzel gittiği, hatta Türk yapmayı bile düşündüğümüz İtalyan teknik adamın son Belçika yenilgisi sonrasındaki sözleri keyifleri iyice kaçırdı. A Ligi’nin üst düzey olmasına vurgu yapıp Türkiye’nin de bunu deneyimlemesi gerektiğini belirten İtalyan teknik adamın sürekli gelişimden, tecrübe kazanmaktan bahsetmesi ve “istifa” davetine karşı umursamaz tavrı eleştirildi.

KALMASI ZOR GİBİ

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2028’e kadar mukavelesi bulunan Vincenzo Montella ile ilgili kararını salı günü verecek. Ay yıldızlı ekibe ilkleri yaşatmasına rağmen son gelinen noktada kalma ihtimali az görünen İtalyan teknik adamın sözleşmesinde yazan tazminat maddesi ise sadece üç maaş. Son yapılan iyileştirmeyle yıllık 2,2 milyon avro alan (aylık maaşı yaklaşık 183 bin avroya gelen) Montella ile eğer yollar ayrılırsa yaklaşık 550 bin avro gibi bir bedel ödenecek.

ARDA-BARIŞ AYRILDI

Vincenzo Montella, 3-0’lık Belçika yenilgisi sonrası Hakan, Kenan ve Orkun gibi oyuncuların yokluğunu fazlasıyla aradığımızı söyledi. Şimdi bu isimlere, A Ligi’ndeki maçlarımızın tek ayakta kalanı ve savaşanı olan Arda Güler ile Barış Alper Yılmaz da eklendi. İki isim de kart cezalısı oldukları için izin alarak kafileden ayrıldı.

HAKEM MARCİNİAK

A Millî Futbol Takımı’nın, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup dördüncü maçında yarın deplasmanda oynayacağı İtalya karşılaşmasında Polonya Futbol Federasyonu’ndan Szymon Marciniak düdük çalacak. Renato Dall’Ara Stadı’ndaki mücadele 21.45’te başlayacak.

| Kaynak: TAHİR KUM Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TAHİR KUM

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