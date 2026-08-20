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Araçları mora boyayan ihmalde bakanlık devrede! Adeta ceza yağdı

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Araçları mora boyayan ihmalde bakanlık devrede! Adeta ceza yağdı
Fotoğraf Başlığı Araçları mora boyayan ihmalde bakanlık devrede! Adeta ceza yağdı

Afyonkarahisar'ın Dinar-Çay karayolunda geçtiğimiz günlerde yola dökülen boya, yağışın ardından asfalt üzerinde yayılarak yoldan geçen araçların mor renge boyanmasına neden oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, iki firmaya toplam 20 milyon 980 bin 602 lira idari para cezası uygulandı.

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Afyonkarahisar'da Dinar-Çay karayolunda geçtiğimiz günlerde yola dökülen boya, sürücülere zor anlar yaşattı. Yağışın ardından asfalt üzerinde yayılan kimyasal madde, yoldan geçen araçların lastiklerinden sıçrayarak kaportaların mora boyanmasına neden oldu.

Seyir halindeyken araçlarının renginin değiştiğini fark eden sürücüler büyük şaşkınlık yaşarken, bazı vatandaşlar araçlarında boya veya kaporta hasarı oluştuğu endişesiyle akaryakıt istasyonları ve oto yıkamacılara yöneldi.

Araçları mora boyayan ihmalde bakanlık devrede! Adeta ceza yağdı
Başlık ResmiAraçları mora boyayan ihmalde bakanlık devrede! Adeta ceza yağdı

BOYANIN TIRDAN DÖKÜLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Olayın ardından Dinar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemelerde, yola dökülen maddenin boya olduğu ve M.Ö. idaresindeki bir tırdan döküldüğü tespit edildi.

Yolun temizlenmesi için Dinar Belediyesi itfaiye ekipleri ile boya firmasının çalışanları tarafından çalışma gerçekleştirildi.

Tır sürücüsüne de ilgili trafik kanunu kapsamında 3 bin lira para cezası ve 15 ehliyet ceza puanı uygulandı.

Araçları mora boyayan ihmalde bakanlık devrede! Adeta ceza yağdı
Başlık ResmiAraçları mora boyayan ihmalde bakanlık devrede! Adeta ceza yağdı

İKİ FİRMAYA 21 MİLYON LİRALIK CEZA

Olayla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da harekete geçti. Bakanlığın açıklamasına göre, Dinar-Çay Karayolu Akçaköy mevkisinde yola dökülen boyalarla ilgili gelen şikayetler üzerine inceleme başlatıldı.

İncelemeler sonucunda çevre kirliliğine neden olduğu belirlenen Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Cengizhan Lojistik firmalarına Çevre Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulandı.

İki firmaya ayrı ayrı 10 milyon 490 bin 301 lira ceza verilirken, toplam idari yaptırım 20 milyon 980 bin 602 lira oldu.

Böylece yola dökülen boya nedeniyle hem sorumlu tır sürücüsüne trafik kapsamında işlem yapıldı hem de çevre kirliliği nedeniyle iki firmaya milyonlarca liralık idari yaptırım uygulandı.

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Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı
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