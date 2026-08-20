İran'la ticaret yapan ülkelere kötü haber! ABD düğmeye bastı

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'a yönelik "tarihin en ağır yaptırımlarının" uygulanacağını açıkladı. Washington'ın Tahran'a yönelik ekonomik baskıyı artıracağını belirten Bessent, İran'la ticaret yapan ülkelerin de ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

ABD ile İran arasındaki gerilim devam ederken Washington'dan Tahran'a yönelik yeni yaptırım mesajı geldi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, CNBC'ye verdiği röportajda İran'a karşı "tarihin en ağır yaptırımlarının" uygulanacağını söyledi.

Bessent, Washington'ın İran'a yönelik ekonomik baskıyı artıracağını belirterek, "Bu rejimi çökerteceğiz" ifadelerini kullandı.

İRAN'A YÖNELİK YENİ ADIMLAR AÇIKLANACAK

ABD Hazine Bakanı Bessent, Washington'ın pazartesi günü İran'a yönelik atılacak adımların ele alınacağı bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

Bessent, söz konusu adımlar kapsamında İran'ın ekonomik açıdan koordineli şekilde izole edilmesinin hedeflendiğini belirtti.

ABD'li Bakan, "maksimum ekonomik baskı" politikasının yeniden askeri bir çatışma dönemine girilmeyeceğine işaret ettiğini savundu. Bessent ayrıca petrol piyasalarının Washington'ın Tahran'a yönelik ekonomik baskısının kapsamını yanlış değerlendirdiğini söyledi.

İRAN'LA TİCARET YAPAN ÜLKELERE UYARI

Bessent, İran'la ticari ilişkilerini sürdüren ülkelerin ABD'nin yaptırım ve yaptırım uygulama mekanizmalarıyla karşı karşıya kalacağını ifade etti.

Tedbirlerin Çin'i de kapsayıp kapsamayacağı sorulan Bessent, "Bazı görüşmelerin özel yapılması daha iyidir" yanıtını verdi.

HÜRMÜZ BOĞAZI MESAJI

ABD Hazine Bakanı ayrıca Hürmüz Boğazı'na ilişkin de dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Bessent, "Çin de dahil olmak üzere herkesin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını görmek istediğinden" emin olduğunu söyledi.

Washington'ın açıklayacağı yeni ekonomik tedbirlerin İran ekonomisi üzerindeki baskıyı daha da artırması beklenirken, ABD'nin İran'la ticaret yapan üçüncü ülkelere yönelik olası yaptırım adımları da yakından takip ediliyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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