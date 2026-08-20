ABD Başkanı Trump İran'a gözdağı verip Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan ederken ortaya dikkat çeken bir iddia atıldı. ABD ordusunun, Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerlerinin güvenli geçişini sağladığı gizli bir koridor oluşturduğu öne sürüldü.

Axios'un ismini vermeyen ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, birkaç haftadır devam eden operasyon kapsamında her gece 15 ila 20 petrol tankeri, Hürmüz Boğazı'nın güney kanalından geçerek bölgeye giriş ve çıkış yapıyor.

GÜNDE 10 MİLYON VARİL PETROL GEÇİRİLİYOR İDDİASI

ABD'li yetkililer, bu yolla Hürmüz Boğazı'ndan günlük yaklaşık 10 milyon varil petrolün dünya enerji piyasalarına ulaştırıldığını öne sürdü.

Bu miktarın savaş öncesi seviyenin yaklaşık yarısına denk geldiğini belirten yetkililer, ancak bunun küresel petrol arzındaki kesintilerin azaltılmasına önemli katkı sağladığını ileri sürdü.

ABD toprağı ilan etmişti! Trump'ın gizli planı ifşa oldu: Gemileri Hürmüz'den böyle geçiriyorlar

BOŞ TANKERLERİ DE DESTEKLİYORLAR

Yetkililer, operasyonun yalnızca petrol yüklü tankerlerin güvenli şekilde boğazdan çıkarılmasını kapsamadığını, ABD ordusunun boş tankerlerin de Umman Denizi'nden, Hürmüz Boğazı üzerinden Basra Körfezi'ne giriş yapmasına yardımcı olduğunu öne sürdü.

HER GECE BELİRLENEN SAATTE GEÇİRİYORLAR

Operasyonun ABD'nin North Carolina eyaletindeki Fort Bragg üssünden yönetildiğini ileri süren yetkililer, gemilerin her gece belirlenen saat aralıklarında, biri boğazdan çıkış diğeri giriş olmak üzere iki ayrı konvoy halinde hareket ettiği ve ABD ordusunun yönlendirmeleri doğrultusunda güney kanalından geçtiği iddiasında bulundu.

ABD'li yetkililer, operasyonun, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) İran'ın radar ve deniz gözetleme sistemlerini hedef aldığı iki haftalık askeri operasyonun ardından mümkün hale geldiğini ifade etti.

ABD toprağı ilan etmişti! Trump'ın gizli planı ifşa oldu: Gemileri Hürmüz'den böyle geçiriyorlar

HÜRMÜZ'Ü ABD TOPRAĞI İLAN ETMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, 14 Ağustos'ta katıldığı bir etkinlikte, ABD Donanması'nın Hürmüz Boğazı'nda tam bir abluka uyguladığını savunarak, "İran'ı tamamen mağlup ettikten sonra, çok geçmeden Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim." diye konuşmuştu.

Sosyal medya hesabındaki başka bir paylaşımda da Trump, ABD'nin Hürmüz Boğazı üzerinde "tam kontrole" sahip olduğunu ve bu kontrolü ellerinde tutabileceklerini düşündüğünü ifade etmişti.

ABD toprağı ilan etmişti! Trump'ın gizli planı ifşa oldu: Gemileri Hürmüz'den böyle geçiriyorlar

İranlı yetkililer ise ABD'nin Hürmüz Boğazı'na müdahalelerini ve deniz ablukasını sona erdirmediği, 17 Haziran'da Tahran-Washington arasında imzalanan mutabakatın gerekliliklerini yerine getirmediği sürece Boğaz'ın açılmayacağını sık sık dile getiriyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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