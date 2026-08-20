Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

ABD toprağı ilan etmişti! Trump'ın gizli planı ifşa oldu: Gemileri Hürmüz'den böyle geçiriyorlar

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

ABD Başkanı Trump İran'a gözdağı verip Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan ederken ortaya dikkat çeken bir iddia atıldı. ABD ordusunun, Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerlerinin güvenli geçişini sağladığı gizli bir koridor oluşturduğu öne sürüldü.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Axios'un ismini vermeyen ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, birkaç haftadır devam eden operasyon kapsamında her gece 15 ila 20 petrol tankeri, Hürmüz Boğazı'nın güney kanalından geçerek bölgeye giriş ve çıkış yapıyor.

GÜNDE 10 MİLYON VARİL PETROL GEÇİRİLİYOR İDDİASI

ABD'li yetkililer, bu yolla Hürmüz Boğazı'ndan günlük yaklaşık 10 milyon varil petrolün dünya enerji piyasalarına ulaştırıldığını öne sürdü.

Bu miktarın savaş öncesi seviyenin yaklaşık yarısına denk geldiğini belirten yetkililer, ancak bunun küresel petrol arzındaki kesintilerin azaltılmasına önemli katkı sağladığını ileri sürdü.

ABD toprağı ilan etmişti! Trump'ın gizli planı ifşa oldu: Gemileri Hürmüz'den böyle geçiriyorlar
Başlık ResmiABD toprağı ilan etmişti! Trump'ın gizli planı ifşa oldu: Gemileri Hürmüz'den böyle geçiriyorlar

BOŞ TANKERLERİ DE DESTEKLİYORLAR

Yetkililer, operasyonun yalnızca petrol yüklü tankerlerin güvenli şekilde boğazdan çıkarılmasını kapsamadığını, ABD ordusunun boş tankerlerin de Umman Denizi'nden, Hürmüz Boğazı üzerinden Basra Körfezi'ne giriş yapmasına yardımcı olduğunu öne sürdü.

ÖNERİLEN HABERLER
Tarihte bir ilk! ABD
EKONOMİ

Tarihte bir ilk! ABD'nin kamu borcu 40 trilyon doları aştı

HER GECE BELİRLENEN SAATTE GEÇİRİYORLAR

Operasyonun ABD'nin North Carolina eyaletindeki Fort Bragg üssünden yönetildiğini ileri süren yetkililer, gemilerin her gece belirlenen saat aralıklarında, biri boğazdan çıkış diğeri giriş olmak üzere iki ayrı konvoy halinde hareket ettiği ve ABD ordusunun yönlendirmeleri doğrultusunda güney kanalından geçtiği iddiasında bulundu.

ABD'li yetkililer, operasyonun, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) İran'ın radar ve deniz gözetleme sistemlerini hedef aldığı iki haftalık askeri operasyonun ardından mümkün hale geldiğini ifade etti.

ABD toprağı ilan etmişti! Trump'ın gizli planı ifşa oldu: Gemileri Hürmüz'den böyle geçiriyorlar
Başlık ResmiABD toprağı ilan etmişti! Trump'ın gizli planı ifşa oldu: Gemileri Hürmüz'den böyle geçiriyorlar

HÜRMÜZ'Ü ABD TOPRAĞI İLAN ETMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, 14 Ağustos'ta katıldığı bir etkinlikte, ABD Donanması'nın Hürmüz Boğazı'nda tam bir abluka uyguladığını savunarak, "İran'ı tamamen mağlup ettikten sonra, çok geçmeden Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim." diye konuşmuştu.

Sosyal medya hesabındaki başka bir paylaşımda da Trump, ABD'nin Hürmüz Boğazı üzerinde "tam kontrole" sahip olduğunu ve bu kontrolü ellerinde tutabileceklerini düşündüğünü ifade etmişti.

ABD toprağı ilan etmişti! Trump'ın gizli planı ifşa oldu: Gemileri Hürmüz'den böyle geçiriyorlar
Başlık ResmiABD toprağı ilan etmişti! Trump'ın gizli planı ifşa oldu: Gemileri Hürmüz'den böyle geçiriyorlar

İranlı yetkililer ise ABD'nin Hürmüz Boğazı'na müdahalelerini ve deniz ablukasını sona erdirmediği, 17 Haziran'da Tahran-Washington arasında imzalanan mutabakatın gerekliliklerini yerine getirmediği sürece Boğaz'ın açılmayacağını sık sık dile getiriyor.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"OYUNA GELMEYECEĞİZ"
İletişim Başkanı'ndan Netanyahu'ya sert tepki
GENÇLERE 2 ÖNEMLİ TAVSİYE!
GENÇLERE 2 ÖNEMLİ TAVSİYE!
TEKNOFEST Mavi Vatan müthiş başladı
BÜYÜK DEPREMİN HABERCİSİ Mİ?
BÜYÜK DEPREMİN HABERCİSİ Mİ?
Peş peşe sarsıntılar sonrası uzmanlar açıkladı
İŞTE YENİ 10 NUMARA
İŞTE YENİ 10 NUMARA
Galatasaray transferi resmen açıkladı
YEĞENİ FETÖ SORUMLUSU ÇIKTI!
YEĞENİ FETÖ SORUMLUSU ÇIKTI!
"Kuytulcular" dosyasında yeni detaylar ortaya çıkıyor
MSB'DEN 'SURİYE' AÇIKLAMASI!
MSB'DEN 'SURİYE' AÇIKLAMASI!
"İsrail'in vurduğu üste Türk askeri bulunmuyor"
KAÇAK ET VE SUCUK VURGUNU!
KAÇAK ET VE SUCUK VURGUNU!
Fakirlere yardım diye topladığı etleri sucuk yapmış
'YEĞEN' İDDİASINA TEPKİ!
'YEĞEN' İDDİASINA TEPKİ!
"Son 3 yılda hakkımda 4 bin 65 iftira attılar"
BAKAN ŞİMŞEK AÇIKLADI!
BAKAN ŞİMŞEK AÇIKLADI!
Eşel Mobil olmasaydı akaryakıt kaç lira olacaktı?
BEŞİKTAŞ İTİRAFI GÜNDEM OLDU
BEŞİKTAŞ İTİRAFI GÜNDEM OLDU
"Daha ilk haftadan kendimi kaos ortamında buldum"
YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?
YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?
Uzman isim altında kritik detayı açıkladı
İŞTE TÜRKİYE'NİN NÜFUSU!
İŞTE TÜRKİYE'NİN NÜFUSU!
Merakla bekleniyordu... Ve açıklandı
ANLAŞMA TAMAM, RAKAM BELLİ
ANLAŞMA TAMAM, RAKAM BELLİ
Fenerbahçe'den Barcelona'ya gidiyor
POLİSE SİLAH ÇEKTİ SONRA...
POLİSE SİLAH ÇEKTİ SONRA...
Taksi içindeki dehşet anları kamerada
96.3 MİLYON TL’LİK TRANSFER!
96.3 MİLYON TL’LİK TRANSFER!
Şile festivalinden de Haluk Levent ve kardeşi çıktı
CEYDA'NIN ACI SONU!
CEYDA'NIN ACI SONU!
"Hız kes kalbim dayanmıyor"
DOLAR MI TL Mİ?
DOLAR MI TL Mİ?
Son tahminler ve getiriler ne söylüyor?
PETROL KRİZİ DÜNYAYI VURDU!
PETROL KRİZİ DÜNYAYI VURDU!
Türkiye akaryakıtta Avrupa'nın en ucuzu oldu
İKİ BAŞKENT KARIŞTI!
İKİ BAŞKENT KARIŞTI!
Biri füzeleri ateşledi, diğeri İHA'ları yolladı
O GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ
O GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ
Alparslan Kuytul'un çocuklara bile tahammülü yok
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Trafiği tehlikeye atan motosikletli kamerada! Seyir halindeyken akrobasi şovu yaptı
Trafiği tehlikeye atan motosikletli kamerada! Seyir halindeyken akrobasi şovu yaptı
Kaydet
ÖZEL │ Süper Lig’in eski yıldızı Chibuike'den Okan Buruk itirafı: Takım arkadaşıma söylemiştim!
Süper Lig’in eski yıldızından Okan Buruk itirafı
Kaydet
BİM aktüel ürünler kataloğu güncellendi! 21, 25 ve 26 Ağustos BİM'de bu hafta neler var?
BİM 21, 25 ve 26 Ağustos aktüel ürünler kataloğu
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.