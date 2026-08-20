Adana Cumhuriyet Başsavcılığının Alparslan Kuytul yapılanmasına yönelik soruşturmasında, yaklaşık 25 yıl yapı içerisinde aktif görev yaptığını belirten Mürsel Güler'in müşteki sıfatıyla verdiği ifade dosyaya girdi. Güler, eleştiren isimlerin tehdit edildiğini, sosyal medyada hedef gösterildiğini, itibarsızlaştırma kampanyaları yürütüldüğünü ve ayrılanlarla temasın kesilmesinin istendiğini öne sürdü.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, yapılanmanın eski mensuplarından Mürsel Güler'in müşteki sıfatıyla verdiği ifade dosyaya girdi.

Yaklaşık 25 yıl boyunca yapı içerisinde aktif görev aldığını belirten Güler, zaman içerisinde yapılan bazı uygulamaları eleştirmeye başlamasının ardından kendisine yönelik tutumun değiştiğini öne sürdü.

"ELEŞTİRENLERİ SUSTURMAK İÇİN TEHDİT DİLİ KULLANILDI"

Mürsel Güler, ifadesinde Semra Kuytul'un bazı toplantı ve yayınlarda eleştirel isimlere yönelik tehditlerde bulunduğunu öne sürdü. Güler, Semra Kuytul'un bir toplantıda eleştirel isimlere yönelik, "Biz fitnecilerin ayağını kestik, Alparslan Hocam gelse kafalarını keser" şeklinde sözler kullandığını iddia etti.

Yapılanmanın 25 yıllık eski mensubu konuştu! "Başıma bir şey gelirse sorumlusu Alparslan Kuytul'dur"

Başka bir konuşmada ise Alparslan Kuytul'un siyasi değerlendirmelerini eleştiren kişilerin "ağzının üstüne yumruk çakılması" yönünde sözler sarf edildiğini öne süren Güler, söz konusu ifadelerin yapı içerisinde eleştiri getiren kişileri sindirmeye yönelik olduğunu savundu.

Yapılanmanın 25 yıllık eski mensubu konuştu! "Başıma bir şey gelirse sorumlusu Alparslan Kuytul'dur"

SOSYAL MEDYADA "KARAKTERSİZ" VE "AJAN" SUÇLAMASI

Semra Kuytul'un sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen bir yayında kendisini ismiyle hedef gösterdiğini iddia eden Güler, kendisi hakkında "karaktersiz", "terbiyesiz", "karakteri bozuk" ve "ajan" şeklinde ifadeler kullanıldığını öne sürdü. Güler, kendisinin yapı içerisinde tanınan bir isim olması nedeniyle itibarsızlaştırılmasının diğer mensuplara da mesaj niteliği taşıdığınık, amacın eleştiren kişilerin yapı içerisindeki saygınlığını ortadan kaldırmak olduğunu iddia etti.

Güler, ifadesinde kendisi ve ailesinin özel hayatına ilişkin tehditlerde bulunulduğunu da öne sürdü. Semra Kuytul'un kendisine yönelik "Hocam senin ne sırlarını biliyor, hocam bir konuşursa görürsün" şeklinde sözler kullandığını iddia eden Güler, daha sonra Alparslan Kuytul'un da ailesinin şerefiyle ilgili bildiği şeyler bulunduğu yönünde ifadeler kullandığını ileri sürdü.

Bu söylemleri şantaj ve susturma girişimi olarak değerlendirdiğini belirten Güler, sonraki süreçte kendisi ve ailesi hakkında sosyal medya hesapları üzerinden özel hayat ve namus üzerinden paylaşımlar yapıldığını savundu.

Yapılanmanın 25 yıllık eski mensubu konuştu! "Başıma bir şey gelirse sorumlusu Alparslan Kuytul'dur"

"YÜZÜNÜZE TÜKÜRÜRÜZ"

Güler, Semra Kuytul'un kendisinden Alparslan Kuytul'un bazı siyasi açıklamalarını açıkça desteklediğini söylemesini istediğini öne sürdü. Bu talebi yerine getirmemesi halinde yapı içerisinde kabul görmeyeceğinin kendisine söylendiğini belirten Güler, "Biz hayattayken kimse hocamıza saygısızlık yapamaz, yüzünüze tükürürüz" şeklinde tehdit edildiğini iddia etti. Aynı yöntemin Alparslan Kuytul ile siyasi konularda aynı fikirde olmayan diğer mensuplara da uygulandığını öne süren Güler, kişilerin topluluk önünde baskı altına alınmaya çalışıldığını savundu.

SOSYAL MEDYA TALİMATI

Güler'in ifadesinde sosyal medya faaliyetlerine ilişkin iddialar da yer aldı. Kendisinin hedef gösterilmesinin ardından yüzlerce kişinin katıldığı toplantılar düzenlendiğini öne süren Güler, Alparslan Kuytul'un taraftarlarına iki gün boyunca kendisi ve ailesi aleyhine paylaşım yapmaları yönünde talimat verdiğini iddia etti.

Güler, Kuytul'un "2 gün herkes tweet atacak, sonrasında bizim belirlediğimiz hesaplar tweet atacak" şeklinde talimat verdiğini öne sürerek, bu süreçte kendisi ve ailesi hakkında çok sayıda hakaret ve tehdit içerikli paylaşım yapıldığını iddia etti.

8,5 SAATLİK "İKNA TOPLANTISI"

Kendisinin itibarsızlaştırılması amacıyla Adana'da çok sayıda kişinin bir araya getirildiğini öne süren Güler, farklı şehirlerde ve yurt dışında da takipçilerin belirli noktalarda toplandığını iddia etti. Bu kapsamda yaklaşık 8,5 saat süren bir yayın yapıldığını belirten Güler, toplantılarda kendisinin hedef gösterildiğini ve yapı mensuplarının kendisine karşı tavır almaya yönlendirildiğini savundu.

Güler'in ifadesinde, yapılanmadan ayrılan veya Alparslan Kuytul ile sorun yaşayan kişilere karşı mensuplara video çektirildiği yönünde iddialar da yer aldı.

"KİMİN NE KONUŞACAĞINI O BELİRLİYORDU"

Söz konusu itibarsızlaştırma videolarının doğrudan Alparslan Kuytul tarafından organize edildiğini öne süren Güler, "Kimin ne konuşacağını, ne anlatacağını dahi Alparslan Kuytul belirlemektedir" ifadelerini kullandı.

Yapılanmanın 25 yıllık eski mensubu konuştu! "Başıma bir şey gelirse sorumlusu Alparslan Kuytul'dur"

Çekilen görüntülerin daha sonra yapıya ait sosyal medya hesaplarından yayıldığını ve diğer mensuplar tarafından geniş kitlelere ulaştırıldığını iddia eden Güler, aynı yöntemin Kuytul ile sorun yaşayan başka eski mensuplara karşı da kullanıldığını savundu.

Güler, yapılanmadan ayrılan veya liderliği eleştiren isimlerin yalnızca sosyal medyada hedef alınmadığını, aynı zamanda diğer mensuplarla temaslarının da kesilmesinin sağlandığını öne sürdü. Kendisinin de "hain" ilan edildiğini belirten Güler, ailesiyle görüşmeye devam eden mensupların dahi hedef gösterildiğini iddia etti.

Güler ayrıca İsmail Ataş isimli bir yapı mensubunun ayrılan kişiler hakkında mizahi ve aşağılayıcı videolar hazırlamakla görevlendirildiğini iddia etti. Güler, dosyaya sunduğu bir mesajlaşmada cemaatten ayrılan kişiler hakkındaki videoların "manipüle edilmesi ve algı oluşturulması" amacıyla kullanıldığına ilişkin ifadeler bulunduğunu öne sürdü.

GÜLER'DEN CAN GÜVENLİĞİ TALEBİ

Mürsel Güler, ifadesinin sonunda Alparslan Kuytul, Semra Kuytul ve isimlerini verdiği bazı yapı mensupları ile sosyal medya hesaplarından şikayetçi olduğunu belirtti. Kendisinin veya ailesinin başına herhangi bir olay gelmesi halinde sorumluluğun Alparslan Kuytul'da aranmasını istediğini söyleyen Güler, kendisinin ve ailesinin can güvenliğinin sağlanmasını talep etti.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Güler'in beyanları, delil olarak sunduğunu belirttiği sosyal medya kayıtları ve diğer materyallerin adli makamlarca değerlendirildiği bildirildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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